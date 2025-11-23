США заявили о скором окончании войны в Украине. Что слышно о плане Трампа на этот час?

Опубликовано: 23.11.2025 09:50 , Обновлено: 23.11.2025

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил в интервью Fox News, что Вашингтон находится «очень близко» к урегулированию конфликта в Украине, и что речь идёт о последних шагах.

По словам политика, «последние десять метров до цели — самые тяжелые, и мы сейчас находимся в двух метрах».

Келлог признал, что властям Украины придется «принять трудные решения», которые приведут Киев к отказу от части территорий, но в обмен на гарантии безопасности от США и России.

Американский спецпредставитель не исключил, что свои правки в план Трампа продолжат вносить как Украина, так и Россия.

Также Келлог настоял, чтобы Украина в рамках плана провела президентские выборы: «Я думаю, они должны их провести, это успокоит народ, это также успокоит свободный мир».

При этом представитель Белого дома заверил, что новое соглашение не будет таким же провальным, как прошлые, которые привели к войне в Украине.

«Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума, мы не хотим возвращения “Минска-1” или “Минска-2”», — заявил он.

Однако Келлог не оценил прошлые заявления Владимира Зеленского, который в обращении к нации намекнул, что Украина может не согласиться на план Трампа и даже потеряет союзника.

«Я слышал, что Зеленский сказал в пятницу, когда он обратился к нации. Это часть их позёрства. Я это понимаю», — заявил он.

ЕС собирает срочную встречу с Зеленским

Тем временем в ЕС согласились провести с президентом Украины Владимиром Зеленским очную встречу в Швейцарии, где обсудят пункты американского плана. У них не так много времени, потому что Трамп потребовал дать ответ до ближайшего четверга. Кажется, на встрече будут и посланники США.

В Европе не согласны с некоторыми пунктами плана, которые ведут к потере территорий и сокращению армии Украины.

«Мы твёрдо придерживаемся принципа, что границы не должны изменяться силой. Мы также обеспокоены предлагаемыми ограничениями на вооружённые силы Украины, которые сделают Украину уязвимой для будущей атаки. Мы вновь подчёркиваем, что реализация пунктов, касающихся Европейского союза и НАТО, потребует согласия соответственно членов ЕС и членов НАТО», — говорится в заявлении.

Согласно изданию Bild, европейские страны хотят изменить как минимум четыре пункта мирного плана Трампа. Среди них — признание всей Донецкой области и Крыма российскими.

Также Евросоюз предлагает:

На вооруженные силы Киева не будут наложены ограничения. Украина вновь получит контроль над Запорожской атомной электростанцией и Каховской плотиной, а также «беспрепятственные переходы» по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой. Другие территориальные споры будут рассмотрены после прекращения огня, говорится в предложении.

А США, согласно сообщению CNN, намерены провести очные переговоры с Россией.

«Встреча между российской и американской делегациями для обсуждения предложенного мирного плана также запланирована и, по словам чиновника, «произойдет быстро», но не в Женеве», — сообщил телеканал.

Что в Украине?

В украинском политикуме план Трампа восприняли неоднозначно. Голосов, которые бы безоговорочно поддерживали его, конечно, нет. Но есть заявления, что это основа для реальных переговоров.

Но тут возник ещё один нюанс. По словам депутата Верховной Рады Нагорняка, большинство пунктов в плане Трампа — это полномочия парламента, а не президента, согласно конституции Украины.

А это значит, что Владимир Зеленский не сможет сам одобрить все предложения США.

Ранее Telegraf.news писал, что в сеть попали 28 пунктов плана Трампа. Это пока не официальная публикация, но опровержений её подлинности также не поступало.

Стал известен точный список условий плана Трампа по Украине

Что в России?

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что получил план от администрации Белого дома.

“У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что план может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования”, - сказал он.

“Но предметно с нами этот текст не обсуждается. И могу предположить почему. Причина, полагаю, та же самая - администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны”, - заяивл Путин.