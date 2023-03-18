США запустили над Черным морем самый большой беспилотник в мире

📷 Фото

Опубликовано: 18.03.2023 11:15 , Обновлено: 18.03.2023

17 марта стало известно, что США снова запустили над Черным морем беспилотник для наблюдения за обстановкой в регионе. На этот раз в небо поднялся БПЛА RQ-4 Global Hawk.

RQ-4 Global Hawk — американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат. Является самым большим по размерам и массе серийным БПЛА в мире. Его длина — 13,3 метров, размах крыльев равен примерно 35 метров, взлётный вес приближается к 15 тоннам.

Этот беспилотник первые был направлен с миссией в Черноморский регион после того, как официальные лица Пентагона неоднократно пообещали, что прошлый инцидент с российскими Су-27 и MQ-9 Reaper не остановит их деятельность в этом районе.

Вот маршрут RQ-4 Global Hawk:

Ранее, согласно видео, опубликованному военными США, два российских истребителя попытались залить горючим беспилотник MQ-9 во вторник, в результате чего тот получил повреждения и рухнул в море. Несмотря на то, что Пентагон опубликовал видео, демонстрирующее инцидент, Россия опровергла обвинения, заявив, что операторы беспилотника сами случайно разбили его.

Напомним, что бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев 17 марта отреагировал на ситуацию с падением американского беспилотника MQ-9 в Черное море, на который, как заявляют в США, напали российские Су-27.

«Вконец оборзели» — Медведев рассказал, почему «неправильно церемонится» с США