Опубликовано: 05.03.2025 08:18 , Обновлено: 05.03.2025

США приняли ещё одно решение, которое может серьёзно повлиять на ход войны в Украине. Вашингтон запретил Великобритании и, вероятно, другим союзникам, делиться с Украиной разведданными, полученными от американской стороны. Этот запрет последовал за решением экс-президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Киеву, сообщило издание Daily Mail.

Раньше Британия, Австралия, Новая Зеландия и другие западные партнёры могли передавать Украине разведданные, полученные от США (так называемые данные «Rel UKR» — то есть «разрешённые для передачи Украине»). Теперь эта возможность заблокирована. Запрет касается, в частности, британского Центра правительственной связи (GCHQ), разведывательных служб и военных ведомств.

Как заявило Daily Mail, ранее данные были открыты для Украины на особом уровне допуска.

Британский военный эксперт Фил Ингрэм заявил, что ожидал такого решения от США: «Распоряжение США прекратить делиться разведданными с Украиной, полученными из США — то, чего я ожидал».

По его мнению, США будут строго контролировать передачу разведданных Украине через свои агентства, расположенные в Киеве.

Решение о приостановке военной помощи было принято через три дня после напряжённых переговоров между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. При этом вчера Зеленский, судя по всему, попытался смягчить ситуацию.

До сих пор США были крупнейшим поставщиком военной помощи Украине. Штаты поставляли Украине много высокотехнологичного оборудования, которого нет у других стран.

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