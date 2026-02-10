США захватили ещё один танкер "теневого флота России"

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Опубликовано: 10.02.2026 07:44 , Обновлено: 10.02.2026

Министерство обороны США заявило, что взяло под свой контроль ещё один танкер, который считают частью российского "теневого флота". На этот раз американские военные поднялись на борт нефтяного танкера Aquila II, который "вели" от Карибского моря, в водах Индийского океана.

Согласно заявлению Пентагона, американские военные провели “досмотр, морской перехват и абордаж” судна Aquila II “без каких-либо инцидентов” в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США.

В ведомстве не уточнили, связано ли это судно с Венесуэлой, которая находится под санкциями США и нередко использует теневой флот танкеров под ложными флагами для контрабанды сырой нефти в глобальные цепочки поставок.

Однако, по словам Самира Мадани, соучредителя TankerTrackers.com, танкер Aquila II был одним из тех 16 танкеров, которые покинули побережье Венесуэлы в прошлом месяце после того, как американские войска захватили президента страны Николаса Мадуро. По словам Мадани, перемещение судна хорошо задокументировано по спутниковым снимкам.

По данным CNN, захваченный американцами танкер шёл пустым, сырой нефти на нем не было.













Также известно, что танкер Aquila II, плавающий под панамским флагом, находится под санкциями США, ЕС и других европейских стран как судно “теневого флота” России. Официально оно принадлежит компании, зарегистрированной в Гонконге. Согласно данным отслеживания судов, большую часть прошлого года его радиопередатчик был отключен. Такую практику нередко используют контрабандисты для сокрытия своего местоположения.

Дальнейшая судьба танкера Aquila II пока неясна - о захвате судна Пентагон в открытую не заявил, хотя ранее не стеснялся в формулировках. С начала года подобных инцидентов с танкерами, находящимися под санкциями и связанными с Венесуэлой, произошло уже по меньшей мере семь.

После свержения Мадуро Соединенными Штатами в результате неожиданного ночного рейда 3 января администрация Трампа поставила перед собой цель контролировать добычу, переработку и глобальное распределение венесуэльских нефтепродуктов. Представители Белого дома ясно дали понять, что рассматривают захват танкеров как способ получения прибыли для восстановления пострадавшей нефтяной промышленности Венесуэлы и ее экономики.

США захватили ещё один российский танкер? Подробности