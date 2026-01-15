США захватили ещё один российский танкер? Подробности

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Опубликовано: 15.01.2026 19:12 , Обновлено: 15.01.2026

В четверг американские чиновники сообщили, что США захватили еще один танкер, связанный с Венесуэлой, Ираном и Россией. Судно стало шестым, подвергшимся преследованию с середины декабря, которое либо перевозило венесуэльскую нефть, либо делало это в прошлом.

В процессе преследования танкер сменил название с Veronica на Galileo («Галилео») и получил регистрацию в России с портом приписки Таганрог по схеме с «Маринерой» (Bella 1), [link href=“https://t.me/milinfolive/164515?single” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] утверждает [/link] российский Telegram-канал “Военный Осведомитель”.









Тем не менее известно, что нефтяной танкер не раз менял названия и страны. В бытность “Пегасом” он попал под санкции США 22 февраля 2022 года. Тогда он принадлежал ООО «ПСБ Лизинг», лизинговой дочерней компании российского государственного «Промсвязьбанка» (ПСБ), который был внесен в санкционный список OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) за деятельность в оборонном и финансовом секторах России. На тот момент судно было зарегистрировано в России, затем сменило регистрацию на Гайану.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на чиновников, говоривших на условиях анонимности, что захват произошел в Карибском море.

В США утверждают, что судно принадлежит «теневому флоту» Ирана и несколько раз было задействовано в перевозке венесуэльской нефти. По предварительным сообщениям, танкер отбыл из порта Амуай и на момент задержания был не загружен.

На судно беспарашютным способом высадилась сводная группа спецподразделений MSRT (Maritime Security Response Team) и Force Recon (Разведка сил морской пехоты), базирующаяся на авианосце USS Gerald R. Ford. Операция проводилась в сотрудничестве с Береговой охраной США, Министерством внутренней безопасности и Министерством юстиции, говорится в сообщении.

Южное командование США заявляет, что задержало танкер Veronica “за нарушение установленного президентом Трампом карантина для подсанкционных судов в Карибском море”.