США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла» и пригрозили новыми

Опубликовано: 23.10.2025 07:42 , Обновлено: 23.10.2025

Власти США 22 октября объявили о введении санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и пригрозили Москве "дальнейшими действиями" в случае, если та не прекратит "бессмысленную войну" с Украиной.

В официальном заявлении американского Министерства финансов Россию упрекнули в “отсутствии серьёзной приверженности мирному процессу” и нежелании положить конец войне в Украине. Целью новых санкций в ведомстве назвали усиление давления на российский энергетический сектор и снижение доходов страны от продажи нефти.

Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что достижение прочного мира “полностью зависит от готовности России к добросовестным переговорам” и призвал союзников США присоединиться к новым санкциям.

В санкционный список американского Минфина включили не только головные компании “Роснефть” и “Лукойл”, но и больше трёх десятков их дочерних компаний. Более того, в ведомстве подчеркнули, что санкционные ограничения коснутся всех компаний, которые на 50% или более прямо или косвенно принадлежат “Роснефти” и “Лукойлу”, даже если они не включены в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

[inf]С полным списком компаний нефтедобывающей отрасли, попавших под санкции США, можно ознакомиться на сайте Минфина США по ссылке.[/inf]

Американские санкции предполагают заморозку любых активов компаний, находящихся в США или под контролем граждан США - это касается финансовых активов, собственности, имущественных прав и так далее. Финансовым учреждениям и юридическим лицам запрещается проводить финансовые операции с попасшими под санкции компаниями, оказывать им услуги и сотрудничать иным образом. На то, чтобы завершить все дела с подсанкционными компаниями, Минфин США дал месяц.

ЕС почти одобрил 19-й пакет санкций против России

Тем временем Совет Евросоюза 22 октября также запустил процедуру одобрения 19-го пакета санкций против России, о чём сообщило агентство Reuters.

По информации издания, согласовать его не удавалось долгое время из-за категоричной позиции Словакии. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказывался подписывать окончательный текст соглашения, потребовав от Европейской комиссии гарантий относительно высоких цен на энергоносители и согласования климатических целей с потребностями автопроизводителей и тяжёлой промышленности.

Тем не менее, накануне вечером Reuters, ссылаясь на неназванного словацкого дипломата, сообщило, что требования страны были удовлетворены в новых пунктах, добавленных к итоговому коммюнике саммита лидеров ЕС в четверг.

В результате к вечеру председательствующая в ЕС Дания распространила заявление о готовности одобрить окончательный текст 19-го пакета санкций, который в числе прочего включает запрет на импорт российского сжиженного природного газа. Ожидается, что его опубликуют уже сегодня, 23 октября.

Глава Администрации президента Украины Владимира Зеленского приветствовал одобрение нового пакета санкций ЕС, заявив, что многие предложения Киева были в него включены. Он также сообщил, что в ЕС уже приступили к разработке следующего, 20-го по счёту пакета санкций против Москвы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент США Дональд Трамп заявил вечером журналистам на борту самолёта, что не хочет “бесполезной встречи” с Путиным. А в Белом доме подтвердили, что в “обозримое время” все планы на очные переговоры отменены.

Трамп объяснил перенос «бесполезной встречи» с Путиным. США подготовили санкционный удар по РФ?