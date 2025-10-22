Трамп объяснил перенос "бесполезной встречи" с Путиным. США подготовили санкционный удар по РФ?

Опубликовано: 22.10.2025 08:10 , Обновлено: 22.10.2025

Президент США Дональд Трамп заявил вечером журналистам на борту самолёта, что не хочет “бесполезной встречи” с Путиным. А в Белом доме подтвердили, что в “обозримое время” все планы на очные переговоры отменены.

“Я не хочу, чтобы это была пустая трата времени, поэтому я посмотрю, что произойдет”, - сказал президент США, уточнив, что ещё подумает, могут ли переговоры с Путиным в Будапеште состояться.

Таким образом, перенос или отмена встречи, планировавшейся в Будапеште, означает завершение краткого дипломатического цикла, начавшегося со телефонного разговора между Трампом и Путиным в прошлый четверг.

После краткого обсуждения предложения Путина Трамп в воскресенье отверг требование РФ о передаче ей Донецкой области Украины, заявив, что ее следует “оставить такой, какой она есть”.

Выступая перед журналистами, американский президент сказал: “Они могут договориться о чем-нибудь еще. Но я сказал: сворачивай и остановись на линии фронта. Иди домой. Прекрати драться, прекрати убивать людей”.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, его страна находится “на одной волне” со своими западными союзниками, но предупредил, что Россия стала “менее заинтересована” в серьезных переговорах после того, как Трамп отложил принятие решения о поставках крылатых ракет “Томагавк” в Украину.

Конгресс подготовил удар по России

Также на фоне отмены переговоров пришли новости, что Комитет по иностранным делам Сената США в среду рассмотрит три антироссийских законопроекта. Причем, по данным Axios, комитет их поддержит.

Во всех трёх документах речь идет о вторичных санкциях в отношении стран, закупающих нефть и газ у России. Сенаторы предложили ввести пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.

Второй законопроект предполагает включение России в американский список государств-спонсоров терроризма. Третий законопроект предусматривает регулярную передачу Вашингтоном Киеву замороженных в США активов РФ.