США уже передали Украине дальнобойные HIMARS? Байден сделал странное заявление

Опубликовано: 10.11.2022 13:21 , Обновлено: 10.11.2022

Президент США Джо Байден 10 ноября заявил, что его страна не передавала Украине ракеты, которые могут бить на 600 миль. Но из его слов можно подумать, что Киев получил ракеты для HIMARS с дальностью полета 160 миль (257 км).

Официально в Пентагоне подтверждали поставки в Украину только ракет с дальностью 80 километров.

“Мы предоставляем эти HIMARS. Есть два типа, говоря языком среднего человека, ракеты, которые вы можете вставить в них: одна пролетает более 600 миль, а другая — около 160 миль. Мы им не давали тех, которые идут на 600 миль, потому что я не хочу, чтобы они начали бомбить российскую территорию”, – сказал Байден на пресс-конференции по итогам выборов Конгресса.

Что не так в заявлении Джо Байдена? По данным производителя комплексов Lockheed Martin, вообще нет ракет такой дальности. Там заявлют, что разные ракеты HIMARS летают на расстояние 80 до 499 километров. Впрочем, эти данные могут быть неактуальными, а президент США знает, как обстоят дела в реальности.

Ранее Телеграф сообщил, что посол России в США Анатолий Антонов заявил 15 сентября, что его страна фактически будет считать объявлением войны поставки Америкой в Украину дальнобойных ракет ATACMS, которые используются HIMARS.

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