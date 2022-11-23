Байден приказал поставить Украине ракеты HIMARS и HARM

Опубликовано: 23.11.2022 21:02 , Обновлено: 23.11.2022

Президент США Джо Байден 23 ноября после очередных ракетных атак России по украинским городам поручил Госдепартаменту выделить 400 миллионов долларов на военную поддержку. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Как стало известно, в новый пакет помощи Украине вошли ракеты для зенитных комплексов NASAMS и систем залпового огня HIMARS, сообщили в Пентагоне. Также туда включены ракеты HARM для уничтожения ПВО России.

Что ещё будет в новой поставке:

150 крупнокалиберных пулемётов с тепловизионными прицелами для борьбы с беспилотными авиационными системами (UAS);

200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

10 000 120-мм миномётных мин;

150 транспортных средств HMMWV;

Более 100 лёгких тактических машин;

Более 200 генераторов;

Запчасти к 105-мм гаубицами и другой техники.

Ранее Телеграф сообщил, что президент США Джо Байден 10 ноября заявил, что его страна не передавала Украине ракеты, которые могут бить на 600 миль. Но из его слов можно подумать, что Киев получил ракеты для HIMARS с дальностью полета 160 миль (257 км).

США уже передали Украине дальнобойные HIMARS? Байден сделал странное заявление