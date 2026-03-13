США на 30 дней сняли санкции с российской нефти

Опубликовано: 13.03.2026 08:09 , Обновлено: 13.03.2026

Власти США на месяц приостановили действие своих санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов, но с некоторыми ограничениями. Министр финансов США Скотт Бессент назвал это вынужденным шагом для стабилизации мировых энергетических рынков, потрясенных войной с Ираном.

Ограничение санкций в отношении российской нефти стало попыткой администрации президента Дональда Трампа обуздать цены на энергоносители после ударов США и Израиля по Ирану и ответной реакции Тегерана, которые фактически парализовали судоходство в Ормузском проливе. Нарушение ключевых региональных потоков нефти и газа на Ближнем Востоке привело к резкому росту цен на энергоносители.

Чтобы его остановить, Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустило генеральную лицензию, которая разрешает России продавать с танкеров нефть и нефтепродукты, которые уже были загружены до 12 марта. То есть покупать у России беспрепятственно американцы разрешили только ту нефть, что уже “на воде”. Действие лицензии продлится до 11 апреля, до полуночи по вашингтонскому времени.

При этом Минфин США особо оговорил, что в разрешённых сделках не должно участвовать иранское топливо, а сами сделки не должны быть никоим образом связаны с правительством Тегерана и с Ираном в целом.

По словам Бессента, эта мера является «узкоспециализированной» и «краткосрочной» и, по мнению американских властей, не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству.

“Временное повышение цен на нефть — это краткосрочный и временный сбой, который в долгосрочной перспективе принесет огромную пользу нашей стране и экономике”, — заявил Бессент, повторив слова Трампа.

По данным телеканала Fox News, по состоянию на четверг, 12 марта, в 30 различных точках мира находилось около 124 миллионов баррелей нефти российского происхождения. При этом лицензия США, по подсчётам специалистов, даст запасы примерно на пять-шесть дней, учитывая ежедневные потери нефти из-за блокировки Ормузского пролива.

Между тем, по информации Reuters, уже утром в пятницу, 13 марта, цены на нефть в Азии отреагировали на американские санкционные исключения заметным снижением котировок.

Напомним, буквально накануне министр энергетики США Крис Райт в эфире CNN объявил, что слухи о том, что Вашингтон может снять санкции с российской нефти на фоне кризиса в Персидском заливе, не оправданы. Комментируя выданное американскими властями временное разрешение на закупку российской нефти Индии, он также заявил, что послабления касаются только российской нефти “на воде”.

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