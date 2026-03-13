В Беларуси решили создать реестр питьевой воды

Опубликовано: 13.03.2026 07:38 , Обновлено: 13.03.2026

В Беларуси решили создать ещё один государственный реестр. В него планируют включить системы питьевого водоснабжения и водоотведения. Соответствующий указ 12 марта подписал глава государства.

Сам новый закон “О питьевом водоснабжении и водоотведении” пока не опубликован, однако в Администрации Президента раскрыли его основные положения. Необходимость создания нового госреестра там объяснили желанием властей “усовершенствовать отношения в области питьевого водоснабжения” и на законодательном уровне урегулировать вопросы приёма, транспортировки, очистки и условий сброса сточных вод.

Какие именно сведения о системах питьевого водоснабжения и водоотведения будут включаться в новый реестр, станет понятно после опубликования текста документа. Теоретически к таким системам относятся любые сооружения для забора воды, в том числе, колодцы и скважины.

Подписанный главой государства закон наделяет правительство полномочиями устанавливать порядок пользования централизованными системами питьевого водоснабжения и водоотведения, а также оказания услуг по транспортировке сточных вод (то есть порядок пользования канализационными системами). Местные власти, в свою очередь, смогут определять условия приема сточных вод в централизованные системы водоотведения и устанавливать нормы допустимых концентраций загрязняющих веществ составе сточных вод.

В числе прочего документ упрощает местным властям порядок бурения временных скважин. Их разрешат бурить для обеспечения людей питьевой водой в случает, если с основной системой возникнут проблемы и подача воды будет ограничена или прекращена.

В законе также прописали обязательные мероприятия по охране источников питьевой воды для централизованных систем, а также программы обязательного производственного контроля безопасности питьевой воды. Сами системы водоснабжения и водоотведения обязаны будут проходить обязательную ежегодную инвентаризацию.