США решили вывести на орбиту секретный космический "корабль-шпион"

Опубликовано: 05.12.2023 08:36 , Обновлено: 05.12.2023

Космические силы США решили обратиться к компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска, чтобы вывести на орбиту Земли секретный космический корабль. Согласно графику, роботизированный космический корабль X-37B будет запущен в это воскресенье, 10 декабря, на ракете Falcon Heavy.

Изначально планировало, что X-37B будет запущен в четверг, 7 декабря, но старт перенесли на три дня - “из-за задержки запуска и доступности стартовых площадок”, как пояснили в Космических силах США.

[info_b]X-37B или Orbital Test Vehicle (OTV) — это космический корабль многоразового использования, построенный компанией Boeing. Его выводят на орбиту ракетой, а в в атмосферу Земли по входит и приземляется как воздушно-космический (или орбитальный) самолет. [/info_b]

Это уже седьмая миссия X-37B (она получила название OTV-7), но впервые запускать его решили на ракете SpaceX Falcon Heavy (получившей обозначение USSF-52). Ранее для этих целей задействовали ракеты ULA Atlas V.

Миссии с участием X-37B всегда покрыты тайной, отметило британское издание The Sun. Как правило, американские военные раскрывают лишь небольшую часть деталей миссий этого корабля. В прошлом этот корабль использовали для секретных “разведывательных” задач, отметило издание, поэтому X-37B нередко называют кораблем-шпионом.

В этот раз Космические силы США также не стали подробно рассказывать о целях и задачах миссии. Согласно официальному сообщению пресс-службы Космических сил США, у седьмой миссии X-37B “широкий спектр целей испытаний и экспериментов”.

“Эти испытания включают в себя работу на новых орбитальных режимах, эксперименты с технологиями осведомленности о космической сфере и исследование радиационного воздействия на материалы НАСА”, - рассказали в американские военные.

В пресс-службе Космических сил США подчеркнули, что новые испытания “являются ключом к обеспечению безопасных и ответственных операций в космосе для всех пользователей космической сферы”.

[info_b]X-37B был впервые запущен в апреле 2010 года. В космосе он пробыл в общей сложности 3774 дня. [/info_b]

В рамках предыдущих миссий американские военные провели ряд экспериментов с технологией военно-морской исследовательской лаборатории, предназначенной для использования солнечной энергии и передачи энергии на землю, а также проверили эффекты длительного воздействия органических материалов в космосе для НАСА.

Почему X-37B называют шпионским космическим кораблем?

Впрочем, ещё в 2010 году издание Space Daily предположило, что корабль ]X-37B можно использовать в качестве носителя оружия или самолета-разведчика. Однако Пентагон отрицал использование корабля для разработки вооружений.

Уже в 2012 году в некоторых СМИ появились сообщения о том, что X-37B шпионил за китайской космической станцией, а в 2014 году The Guardian утверждал, что самолет тайно испытывал шпионское оборудование, что ВВС США также отвергали.

В 2019 году в ВВС США признали, что X-37B способен совершать “скрытные орбитальные маневры”, которые с Земли невозможно сразу обнаружить.

Некоторые эксперты высказывают предположения, что X-37B способен тайно запускать спутники.

Ранее Телеграф рассказывал, что весной этого года компания SpaceX вынуждена была перенести запуск сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy из-за мощного удара молнии по стартовой площадке. Момент удара молнии попал на видео, которым компания SpaceX поделилась в соцсетях.

SpaceX показала видео удара молнии в ракету Falcon Heavy