SpaceX показала видео удара молнии в ракету Falcon Heavy

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Опубликовано: 28.04.2023 09:39 , Обновлено: 28.04.2023

Компания Илона Маска SpaceX объявила о вынужденном переносе запуска сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy, который должен был состояться 29 апреля. Причиной стал мощный удар молнии по стартовой площадке.

Момент удара молнии попал на видео, которым компания SpaceX поделилась в соцсетях:

В компании рассказали, что из-за непогоды в районе стартовой площадки были объявлены предупреждения о торнадо, из-за чего сотрудникам пришлось прятаться в укрытиях. После того, как выяснилось, что в ракету ударила молния, её запуск отложили на неопределённый срок.

Как пояснили в компании, сейчас “сложная траектория полёта не позволит SpaceX повторно использовать все три ускорителя первой ступени ракеты”.

[info_b]Falcon Heavy — американская ракета-носитель сверхтяжёлого класса с возможностью повторного использования первой ступени и боковых ускорителей производства компании SpaceX. 29 апреля ракета должна была вывести на орбиту американский спутник ViaSat-3 Americas, который позволит обеспечить высокоскоростным интернетом Северную и Южную Америку.[/info_b]

Напомним, что всего неделю назад компания SpaceX 20 апреля запустила свою сверхтяжелую ракету Starship. Однако что-то пошло не так и она взорвалась. Как было видно в прямом эфире, после достижения высоты в 38 км ракета вошла в неконтролируемое вращение. Произошел взрыв.

Сверхтяжелый корабль Илона Маска Starship взорвался. Что произошло?