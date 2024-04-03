США развернули первые боевые лазеры. Что умеют?

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Опубликовано: 03.04.2024 09:44 , Обновлено: 03.04.2024

Американские военные сообщили, что развернули первую действующую систему лазерного оружия в Ираке. Три БМП Stryker оснастили лазерами мощностью 50 киловатт, известными как DE M-SHORAD. Цель такого оружия - предотвращать смертоносные атаки дронов. Новые системы были одобрены к использованию только в сентябре 2023 года.

Несмотря на то, что Соединенные Штаты завершили боевую миссию в Ираке 9 декабря 2021 года, они оставили там порядка 2500 военнослужащих, задача которых быть инструкторами и советниками иракских сил безопасности.

Отраслевой американский журнал Army Times сообщил, что для защиты контингента в Ираке и были развернуты лазерные системы. Глава Центрального командования США генерал Майкл Курилла доложил Конгрессу, что три системы DE M-SHORADS «прямо сейчас» находятся в Ираке и используются в качестве эксперимента, чтобы «определить их наилучшее применение» в дальнейшем.

Что такое DE M-SHORAD?

DE M-SHORAD означает «Мобильные системы противовоздушной обороны малой дальности с направленной энергией». Комплексы были разработаны компанией RTX (ранее Raytheon) и представляют собой лазерную пушку мощностью 50 киловатт, установленную на бронированное шасси боевой машины пехоты Stryker.

Лазер может попадать воздушные цели и управляется радиолокационной системой, датчиком цели и системой управления лучом. Он также включает в себя мультиспектральную систему наведения, изначально установленную на дронах Predator, шарообразную сенсорную турель с электрооптической/инфракрасной камерой, лазерный целеуказатель и лазерный осветитель.

Согласно информационному бюллетеню Raytheon, DE M-SHORAD рассчитана на управление всего одним человеком и обеспечивает “360-градусную защиту в течение всего дня и ночи для ценных военных и гражданских объектов с минимальным риском сопутствующего ущерба”.

Лазерная пушка предназначена для обеспечения безопасности солдат сухопутной армии путем защиты от дронов – как одиночных, так и группировок.

Вот как они работают:

Работать идеально не будет?

В беседе с изданием Breaking Defense заместитель начальника штаба сухопутных войск США генерал Джеймс Мингус в марте 2024 года рассказал, что в начале февраля четыре прототипа систем DE M-SHORAD, установленных на машинах пехоты Stryker, были развернуты в неустановленном регионе на театре военных действий Центрального командования США (CENTCOM).

По словам генерала Мингуса, DE M-SHORAD уже начал предварительные полевые испытания, и ожидается, что вскоре начнутся испытания с боевой стрельбой. Генерал подчеркнул экспериментальный характер применения лазерного оружия, подчеркнув, что целью было обучение и адаптация, а не ожидание безупречной работы.

“Это прототип, но мы хотим поэкспериментировать в реальных условиях, - сказал генерал Мингус. - Готов ли он на 100%? Будет ли он работать идеально? Скорее всего, нет, но мы собираемся извлечь из этого урок”.

Кстати, в прошлом году компания Raytheon и военно-воздушные силы США провели испытания с боевой стрельбой немного меньшего по размеру 15-ваттного лазерного оружия, предназначенного для установки в кузов стандартного пикапа, получившего название H4. В июне 2023 года компания Raytheon объявила о поставке четырех действующих систем H4 Военно-воздушным силам.

Ранее Telegraf.news сообщил, что ведущие страны по всему миру активно внедряют боевые лазеры. Так, Израиль 15 октября впервые применил лазерную систему противоракетной обороны под названием «Железный луч» (Iron Beam). В соцсетях появились видео уничтожения ракет из Газы с помощью лазера.

Израиль впервые в мире применил лазерные пушки в бою

В свою очередь, Вооруженные силы Германии провели первые испытания лазерного оружия для защиты от беспилотников и ракет. Об этом сообщило Федеральное управление по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке бундесвера (BAAINBw) 27 октября 2022 года.

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В Великобритании компания Raytheon UK провела испытания системы высокоэнергетического лазерного оружия на объекте в шотландском Ливингстоне. После тщательного тестирования и оптимизации лазерная система будет передана Министерству обороны Великобритании. Об этом сообщило издание UK Defence Journal.

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