Израиль впервые в мире применил лазерные пушки в бою

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Опубликовано: 15.10.2023 20:55 , Обновлено: 15.10.2023

Израиль 15 октября впервые применил лазерную систему противоракетной обороны под названием «Железный луч» (Iron Beam). В соцсетях появились видео уничтожения ракет из Газы с помощью лазера.

Это новая система, которая была испытана в мирное время только в 2022 году. Главная ценность такого оружия - его дешевизна и точность. Перехват одной вражеской ракеты обходиться примерно в 3-5 доллара. И это, когда самая дешёвая ракета “Железного купола” обходится в 50 тыс долларов.

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14 октября, в субботу, израильский военкор Битон Розен заявил, что армия готова применить лазерное оружие.

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“Израиль готовится впервые в мире развернуть для оперативного испытания лазерную систему, которая сможет помочь перехватить ракеты, запускаемые в сторону нашей страны, значительно раньше первоначального срока”, — сообщил он.

“Железны луч” — тактическая израильская система ПРО, предназначенная для перехвата и уничтожения ракет сверхмалого радиуса действия на дальности до 7 километров. «Железный луч» уничтожает цели, облучая их в течение 4—5 секунд.

Комплекс производства израильского концерна Rafael состоит из радиолокационной установки, пункт управления и двух лазерных пушек. Передвигается на двух грузовиках, причем лазеры маскируются под простые грузовые контейнеры.

Ранее власти Израиля планировали введение в строй лазерного оружия только в 2024 году.

Ранее Телеграф сообщил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал “ликвидировать” ХАМАС, членов которого он назвал “кровожадными монстрами”, на первом заседании кабинета нового чрезвычайного правительства Израиля в Тель-Авиве.