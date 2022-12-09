США разрешили Казахстану проводить операции по российским картам «Мир»

Опубликовано: 09.12.2022 12:47 , Обновлено: 09.12.2022

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) разрешило банкам Казахстана проводить операции с картами российской платежной системы «Мир». Об этом сказано в письме OFAC

«[Минфин США] не возражает против использования банковских карт системы „Мир“ частными лицами, — а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан, — для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность», — сказано в документе.

Однако в OFAC подчеркнули, что сохранят особый контроль за такими операциями, чтобы не допустить обхода санкций против России.

При этом в OFAC подчеркнули, что операции с данной платежной системой останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций.

Напомним, в сентябре Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило, что готово ввести санкции против тех, кто способствует распространению использования российской платежной системы «Мир» за пределами России.

После этого многие банки разных стран, в том числе Казахстана, объявили, что частично или полностью отказываться от работы с банковскими картами российской системы «Мир».

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