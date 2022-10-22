США разместили элитную боевую дивизию на границе с Украиной

Опубликовано: 22.10.2022 11:41 , Обновлено: 22.10.2022

101-я воздушно-десантная дивизия армии США была развернута в Европе впервые почти за 80 лет всего в пяти километрах от границы Румынии с Украиной. Об этом сообщил телеканал CBS.

Это подразделение легкой пехоты США, получившее прозвище “Кричащие орлы”, обучено развертываться на любом поле боя в мире в течение нескольких часов. Это одна из самых элитных американских воздушно-десантных дивизий с некоторым количеством тяжелой техники.

В Румынию были переброшены 4700 солдат с базы 101-го воздушно-десантного полка в Форт-Кэмпбелле, штат Кентукки.

Причиной развертывания стала угроза со стороны России захватить Николаев и Одессу.

“Мы готовы защищать каждый дюйм территории НАТО, - сказал бригадный генерал Джон Любас в [link href=“https://www.cbsnews.com/news/ukraine-news-russia-us-army-101st-airborne-nato-war-games-romania/#app” rel=“noopener” target=“_blank”] интервью [/link] CBS News. - Мы обладаем уникальными возможностями, начиная с воздушного нападения… Мы - легкая пехота, но, опять же, мы приносим эту мобильность с собой для наших самолетов и воздушных атак”.

В Румынии довольны таким подкреплением. “Для меня реальное значение присутствия здесь американских войск - это как если бы у вас были союзники в Нормандии до того, как там появился враг”, - сказал CBS News румынский генерал-майор Лулиан Бердила. Американские войска разместили свой гарнизон на румынской военной авиабазе.

По словам американского полковника Эдвина Маттейдесса, его войска были самыми близкими американскими силами к боевым действиям на Украине. Со своей выгодной позиции они “пристально наблюдали” за российскими войсками, “определяя цели для отработки” и проводя учения, которые “в точности повторяют то, что происходит” на войне.

Ранее Телеграф сообщил, что российский самолет выпустил ракету по британскому самолету, который патрулировал международное воздушное пространство над Черным морем 29 сентября. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет The Guardian.

Российский истребитель выпустил ракету по британскому самолету