Российский истребитель выпустил ракету по британскому самолету

Опубликовано: 20.10.2022 16:36 , Обновлено: 20.10.2022

Российский самолет выпустил ракету по британскому самолету, который патрулировал международное воздушное пространство над Черным морем 29 сентября. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет The Guardian.

«С невооруженным самолетом RAF RC-135 Rivet Joint взаимодействовали два российских Су-27, один из которых выпустил ракету в районе RAF Rivet Joint за пределами видимости», — сказал он.

По словам Уоллеса, после произошедшего Великобритания приостановила патрулирование.

Сам он «выразил обеспокоенность» министру обороны России Сергею Шойгу и начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову. При этом указал, что самолет не был вооружен, находился в международном воздушном пространстве и следовал по заранее объявленному маршруту.

Как утверждает британский министр обороны, в России заявили, что это была «техническая неисправность истребителя Су-27».

После этого Великобритания возобновила патрулирование, но патрули теперь сопровождают истребители.

Ранее Телеграф писал, что Великобритании предупредила президента России Владимира Путина о «серьезных последствиях», если он применит ядерное оружие в войне против Украины.

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