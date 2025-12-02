США проиграли в войне тарифов, объявленной Трампом? Появились новые данные

Опубликовано: 02.12.2025 14:09 , Обновлено: 02.12.2025

Импортные пошлины, которые президент США Дональд Трамп ввел для стимулирования отечественной промышленности, негативно сказались на американских производителях. К такому мнению пришли эксперты Reuters.

Согласно официальным данным, в ноябре обрабатывающая промышленность США снова сократилась, продолжив тренд восьми предыдущих месяцев. Оказалось, что из-за пошлин заводы столкнулись с падением заказов и ростом цен на сырье. Как сообщило агентство Reuters, компании увольняют сотрудников, но не торопятся заполнять вакансии.

Институт управления поставками США (ISM) сообщил в понедельник, что индекс активности в обрабатывающей промышленности, на которую приходится десятая часть экономики США, упал до 48,2 пунктов с 48,7 пунктов в октябре, опустившись еще ниже ключевой отметки в 50 пунктов, которая считается границей между спадом и ростом.

Многие производители начали сокращения. Так, производители транспортных средств и оборудования связывают сокращения именно с мерами Трампа. В опросе ISM они признались, что «начинают внедрять более долгосрочные изменения в условиях тарифов, включая сокращение численности персонала, новые правила для акционеров и увеличение производства за рубежом».

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о импортных пошлинах, которые вводятся с 1 августа для 69 стран, с которыми его администрации не удалось достичь нового торгового соглашения. Минимальный импортный тариф составляет 10%, но для большинства стран со значительным торговым профицитом с США он составит от 15% и выше.

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