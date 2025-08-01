Истёк дедлайн Трампа по тарифам. Какие страны попали под 40%-ные пошлины?

Опубликовано: 01.08.2025 08:29 , Обновлено: 01.08.2025

Президент США Дональд Трамп подписал указ о импортных пошлинах, которые вводятся с 1 августа для 69 стран, с которыми его администрации не удалось достичь нового торгового соглашения. Минимальный импортный тариф составляет 10%, но для большинства стран со значительным торговым профицитом с США он составит от 15% и выше.

Больше всего пострадали Канада, для которой пошлины повысили с 25% до 35% на продукцию, не подпадающую под действие трёхстороннего торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой, Швейцария, для которой ввели один из самых высоких тарифов - 39%, а также Тайвань (20%) и ряд азиатских государств, таких как Лаос и Мьянма, товары которых США решили обложить 40%-ной пошлиной.

Взаимный тариф (%) Страны / Территории 41% Сирия 40% Мьянма (Бирма), Лаос 39% Швейцария 35% Канада, Ирак, Сербия 30% Южная Африка, Босния и Герцеговина, Алжир, Ливия 25% Индия, Казахстан, Молдова, Бруней, Тунис 20% Вьетнам, Шри-Ланка, Тайвань, Бангладеш 19% Индонезия, Малайзия, Пакистан, Таиланд, Камбоджа, Филиппины 18% Никарагуа 10% Бразилия, Фолклендские острова, Великобритания 15% Афганистан, Ангола, Боливия, Ботсвана, Камерун, Чад, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Демократическая Республика Конго, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Фиджи, Гана, Гайана, Израиль, Япония, Иордания, Лесото, Лихтенштейн, Мадагаскар, Малави, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Науру, Новая Зеландия, Нигерия, Северная Македония, Норвегия, Папуа - Новая Гвинея, Южная Корея, Тринидад и Тобаго, Турция, Уганда, Вануату, Венесуэла, Замбия, Зимбабве

Как отреагировали страны на новые пошлины?

Премьер-министр Канады Марк Карни уже выступил с официальным заявлением, в котором выразил разочарование по поводу решения Трампа. В своем заявлении Карни пообещал продолжить переговоры с США, но подчеркнул, что страна оставит в приоритете укрепление позиций самой Канады.

Сам же Трамп накануне заявил, что в Канадой будет “очень сложно” заключить сделку с после того, как она публично поддержала палестинскую государственность. За день до этого официальная Оттава озвучила свои планы признать государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

О продолжении переговоров с США по поводу заключения нового торгового соглашения заявил и президент Тайваня Лай Цзин-дэ. Несмотря на то, что обозначенный Трампом дедлайн истёк 31 июля, президент Тайваня заявил, что “окончательные решения по торговым переговорам еще не достигнуты”. Агентство Reuters, ссылаясь на неназванного американского чиновника, сообщило, что обе стороны “близки к достижению окончательного соглашения” и что предложение Тайваня было “хорошо принято” американской стороной.

Большинство тарифов вступят в силу после полуночи 7 августа. Неделю дали службам Таможенного и пограничного контроля США, чтобы внести необходимые изменения в свои системы.

По данным Bloomgerg, новости о новых американских пошлинах уже отразился на фондовых рынках. Так, региональный фондовый индекс Азии серьёзно просел, а вот доллар, наоборот, стабилизировался и показал месячный прирост впервые с момента вступления Трампа в должность главы Белого дома в январе.

А что с Россией?

Кстати, России и Китая в списках стран, для которых с 1 августа поднимаются импортные пошлины, не оказалось. С Пекином, одним из своих главных торговых партнеров, США ведут переговоры отдельно, а вот для Москвы Трамп анонсировал новые санкции. Но об этом решении он обещал объявить по истечении 10-дневного срока, отведённого Владимиру Путину на достижение соглашения с Киевом о прекращении огня.

При этом сам Трам весьма скептически отозвался о возможном эффекте американских санкций.

“Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (Путина) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем”, – заявил Трамп, анонсировав ещё один визит своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию.

Ранее Telegraf.news рассказал, что США заявили Организации объединенных наций, что Трамп хочет заключить соглашение о прекращении войны в Украине к 8 августа. Об этом сообщило агентство Reuters 30 июля.

Трамп хочет заключить соглашение о перемирии в Украине к 8 августа — Reuters