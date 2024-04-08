США пригрозили Китаю санкциями за поддержку России в войне с Украиной

Опубликовано: 08.04.2024 13:43 , Обновлено: 14.04.2024

Министр финансов США Джанет Йеллен пригрозила санкциями китайским банкам, которые помогают России в войне. Об этом, 8 апреля, сообщило информационное агентство Bloomberg.

По данным издания, в этот же день в Пекин для обсуждения вопросов, в том числе и по Украине, приехал глава российского МИД Сергей Лавров.

«Я подчеркнула, что компании, в том числе в КНР, не должны оказывать материальную поддержку войне России, и что они столкнутся со значительными последствиями, если они это сделают. Любые банки, которые содействуют крупным транзакциям, направляющим товары военного назначения или двойного назначения на российскую оборонно-промышленную базу, подвергают себя риску санкций США», — заявила Йеллен в выступлении для пресс-конференции в резиденции посла США в Пекине.

Несмотря на то что Китай описывает свою позицию в отношении войны как нейтральную, торговля с Россией резко выросла с момента ее начала. Главным оружием Америки против финансовых институтов является способность казначейства перекрыть Китаю доступ к долларам США, что представляет собой реальную угрозу для любого банка, действующего на международном уровне, отметили в Bloomberg.

Помимо этого, глава американского казначейства критиковала Китай за чрезмерными инвестиции в производство, особенно в новые технологии экологически чистой энергетики, чтобы компенсировать проблемный сектор недвижимости и слабый внутренний спрос. Мо мнению Йеллен, избыточные производственные мощности Китая “потопят другие экономики, если курс не изменится”.

Несмотря на внушительною долю критики, китайцы оставались “любезными хозяевами и никогда не отвечали гневно, даже на встречах за закрытыми дверями”. Они признали, что по крайней мере в некоторых отраслях имеется слишком много мощностей. Тем не менее Китай апеллировал и встречными обвинениями и заявил, что США и другие страны пытаются защитить свои “менее конкурентоспособные компании”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Сергей Лавров заявил о готовности России к диалогу по Украине и гарантиям ее безопасности. Об этом глава российского МИД сообщил на встрече с главами иностранных дипмиссий в Москве.

Лавров рассказал, при каких условиях Россия будет обсуждать гарантии безопасности Украины