США предложили ЕС ввести санкции против Китая, как против России — Bloomberg

Опубликовано: 31.10.2022 16:26 , Обновлено: 31.10.2022

США и Евросоюз обсуждают введение санкций против Китая по примеру антироссийских. Об этом 31 октября заявили в агентстве Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, США предложили ЕС использовать «уроки режима экспортного контроля, который они используют для наказания России, для борьбы с Китаем».

Разговор об этом зашел во время обсуждения повестки следующего торгового форума высокого уровня между США и ЕС, который состоится в начале декабря 2022 года.

При этом, пишет Bloomberg, не все в ЕС поддерживают идею США. Однако некоторые страны — например, Германия — предложили изучить, какие товары Пекин может использовать для укрепления своего военного потенциала, и наложить на них санкции.

В то же время в Совете национальной безопасности США отрицают такие разговоры.

«США не рассматривают вопрос о распространении экспортного контроля России на Китай, и мы не обсуждали это с европейцами», — заявила пресс-секретарь Салони Шарма.

Напомним, что 27 октября в китайском МИД заявили, что Пекин готов «твердо поддерживать российскую сторону под руководством президента Путина в объединении и ведении российского народа для преодоления проблем, устранения беспорядков, реализации стратегических целей развития и дальнейшего утверждения статуса России как крупного государства на международном этапе».

Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал, что глава Китайской народной республики Си Цзиньпин может отказаться от захвата Тайваня, чтобы взять под контроль восток ослабевающей России. Об этом заявили эксперты американского издания Forbes, проанализировав итоги съезда Коммунистической партии Китая (КПК).

Китай скорее нападет на Россию, чем на Тайвань — Forbes