США поставят Украине ракеты дальностью до 150 км — Reuters

Опубликовано: 01.02.2023 08:06 , Обновлено: 01.02.2023

Соединенные Штаты в ближайшее время планируют передать Украине ракеты дальностью до 150 км. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источник.

По информации агентства, речь идет о высокоточных планирующих ракетах Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB). Они могут войти в новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву объемом 2,2 млрд долларов, который может быть объявлен на этой неделе.

[info_b]GLSDB — самонаводящиеся ракеты американско-шведской разработки, которые могут поражать движущиеся цели на расстоянии многих десятков километров. Их запускают в том числе с установок HIMARS. Согласно карте «покрытия» ракет GLSDB, ВСУ смогут ударить по узкому коридору из Крыма на континентальную Украину.[/info_b]

Отметим, что до этих пор Штаты (как и другие страны) поставляли Вооруженным силам Украины с дальностью чуть больше 80 километров.

К слову, ранее о возможной передаче Украине GLSDBсообщало и Politico.

В России остались недовольны таким решением Белого дома, назвав его «нехорошим». «В чем «нехорошесть» этой новости? Да во всем. Во-первых, таким образом радиус поражения „Хаймерс“ вырастет до 150 км», — посчитал российский военный блогер Юрий Подоляка в своем telegram-канале.