США решили поставить Украине более дальнобойные ракеты для HIMARS - Politico

Опубликовано: 19.01.2023 11:34 , Обновлено: 19.01.2023

Американское издание Politico сообщило со ссылкой на свои источники, что США готовятся объявить о новом крупном пакете вооружений для Украины в пятницу. В него впервые могут войти ракеты GLSDB для HIMARS с дальностью 160 километров.

Как написал в своем Twitter экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, с таким оружием украинцы смогут нарушить логистические пути россиян на востоке и юге Украины.

Согласно карте “покрытия” ракет GLSDB, ВСУ смогут ударить по узкому коридору из Крыма на континентальную Украину. Смотрите ниже:

[info_b]GLSDB - это гибрид старой авиационной бомбы GBU-39 (SDB) и нового высокоточного оборудования и ракетного двигателя. Такой боеприпас сравнительно дешев в производстве. Для наведения цели оружие использует глобальную систему позиционирования (GPS) и инерциальную навигационную систему.[/info_b]

В России уже озаботились таким возможным решением Белого дома, назвав его “нехорошим”. «В чем “нехорошесть” этой новости? Да во всем. Во-первых, таким образом радиус поражения „Хаймерс“ вырастет до 150 км», — написал российский военный блогер Юрий Подоляка в своем telegram-канале.

Пакет, вероятно, также будет включать в себя несколько Strykers, восьмиколесную бронированную боевую машину, построенную General Dynamics Land Systems. Однако, по словам двух источников, этот пакет не будет включать армейскую тактическую ракетную систему большой дальности (ATACMS), которая может достичь ещё более глубокого тыла российских войск в Крыму или на Донбассе. Администрация Байдена отказалась от отправки боеприпасов дальнего радиуса действия, несмотря на мольбы Киева.

В Белом доме считают, что Украина может “изменить динамику на поле боя” и без этих ракет, наступательного оружия, которое может летать на расстояние до 300 километров, сказал Колин Кал, высокопоставленный политический чиновник Пентагона.