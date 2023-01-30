США поставят Украине Abrams не раньше конца 2023 года — WP

Опубликовано: 30.01.2023 08:57 , Обновлено: 30.01.2023

США смогут поставить обещанные танки Abrams M1A2 в конце 2023 году или начале 2024 года. Об этом сообщило The Washington Post.

По информации издания, танки собираются закупать с конвейера специально для Украины, а не брать со складов армии.

При этом, ожидается, что технику создадут «без брони из обедненного урана». Собеседники объяснили это тем, что урановая броня является секретной технологией, и Пентагон не хочет, чтобы она попала в руки России.

Как пишет WP, американские чиновники признались, что США пообещали Abrams только потому, что иначе Берлин отказывался отправлять свои Leopards.

Ранее Телеграф писал, что экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал поставить российским военным четыре робота «Маркер», которые якобы смогут уничтожать западные танки Abrams и Leopard в Украине.