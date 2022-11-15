США пообещали защищать каждый дюйм всех стран НАТО

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Опубликовано: 15.11.2022 23:52 , Обновлено: 04.07.2024

В Секретариате НАТО, Великобритании и Пентагоне заявили, что следят за ситуацией в связи со взрывом в Польше во время ракетных обстрелов Украины Россией.

“Мы изучаем отчеты и тесно координируем свои действия с нашим союзником Польшей”, - [link href=“https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-11-15-22/index.html” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link] CNN представитель НАТО.

Также стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин решил переговорить со своим польским коллегой позже, чтобы узнать подробности, что за ракета или реактивный снаряд убил двух человек после попадания на ферму в Польше недалеко от границы с Украиной во вторник.

В свою очередь, пресс-секретарь министерства обороны США бригадный генерал Пэт Райдер сказал, что США “будут защищать каждый дюйм территории НАТО”, но сейчас Пентагон ждет дополнительной информации.

Ранее высокопоставленный чиновник в Белом доме заявил, что там пока нет подтверждения о какой-либо ракете или ракетном ударе по Польше, но официальные лица США в настоящее время работают на тем, чтобы выяснить, что именно произошло.

А первый заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель отреагировал на заявление министерства обороны России, в котором Россия назвала сообщения об ударе в Польше “преднамеренной провокацией с целью обострения ситуации”. “Соединенные Штаты, безусловно, вообще не пытаются обострить или спровоцировать ситуацию”, - сказал Патель.

В свою очередь, представитель министерства иностранных дел Великобритании сообщил, что британские специалисты изучают сообщения о взрыве в Польше и “тесно взаимодействуем с союзниками”.

Ранее Телеграф сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 15 ноября заявил, что российские ракеты ударили по Польше. И призвал НАТО действовать.

Зеленский призвал НАТО «действовать»