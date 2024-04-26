США подготовили для Украины рекордный пакет военной помощи на $6 млрд — Politico

Опубликовано: 26.04.2024 07:58 , Обновлено: 26.04.2024

Власти США объявили о том, что собираются передать Украине один из крупнейших пакетов военной помощи на 6 миллиардов долларов. Это — лишь часть, которая должна войти в состав 61 миллиарда долларов финансирования Киева. Соответствующее решение Джо Байден принял в среду, 25 апреля, сообщило издание Politico.

Ожидается, что новый пакет военной помощи Украине будет включать в себя:

артиллерийские боеприпасы;

беспилотники;

оружие против дронов;

ракеты класса “воздух-воздух”, которые должны устанавливать на истребители.

Такое решение президент Америки принял из-за того, что российские войска превосходят Киев в вооружении и численности, поскольку военная промышленность России работает на полную мощность, сообщило издание Politico. По информации американского СМИ, Москва производит до 10 артиллерийских выстрелов на каждый выпущенный украинцами снаряд: запасы Киева сокращаются.

[info_b]Пакет законодательных актов о выделении иностранной помощи на общую сумму в 95 миллиардов долларов Сенат США одобрил вечером 23 апреля, после нескольких месяцев прений и задержек. На итоговом голосовании за принятие закона проголосовали 79 сенаторов, против — 18 человек.

Из общей суммы, помимо 61 миллиарда для Украины, также предполагается выделить 26 миллиардов долларов для Израиля на его борьбу с боевиками ХАМАС в секторе Газа и ещё 8 миллиардов долларов на противодействие Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что правительство Великобритании также пообещало выделить Украине 617 миллионов долларов и передать рекордный для себя пакет военной помощи, который включает 1600 ракет, 160 броневиков и прочее.

В пресс-службе правительства [link href=“https://www.gov.uk/government/news/pm-to-announce-largest-ever-military-aid-package-to-ukraine-on-visit-to-poland” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link], что дополнительное финансирование пойдёт на «быструю доставку срочно необходимых боеприпасов», средств ПВО, дронов и инженерных средств. К слову, беспилотники пообещали закупить непосредственно в самой Великобритании.

Великобритания пообещала передать Украине 617 миллионов долларов и 1600 ракет