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Египет передал России послание от США — Лавров

Египет передал России послание от США — Лавров
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 31 января заявил, что получил от главы МИД Египта Самеха Шукри некое послание по Украине от США по итогам визита американского госсекретаря Энтони Блинкена в Каир.

Лавров заявил, что Россия «готова выслушать любое серьезное предложение, которое направлено на урегулирование всей нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте».

При этом глава МИД РФ считает, что послание Блинкена содержит лишь призывы к РФ «уйти и прекратить», вероятно, имея ввиду, вывести российские войска из Украины и прекратить войну.

Ранее Лавров заявил, что переговоры с Украиной невозможны. Взамен российский министр ждет предложения от стран Запада. Но, по его словам, никому ему их не предлагал.

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