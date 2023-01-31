Египет передал России послание от США — Лавров

Опубликовано: 31.01.2023 16:48 , Обновлено: 31.01.2023

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 31 января заявил, что получил от главы МИД Египта Самеха Шукри некое послание по Украине от США по итогам визита американского госсекретаря Энтони Блинкена в Каир.

Лавров заявил, что Россия «готова выслушать любое серьезное предложение, которое направлено на урегулирование всей нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте».

При этом глава МИД РФ считает, что послание Блинкена содержит лишь призывы к РФ «уйти и прекратить», вероятно, имея ввиду, вывести российские войска из Украины и прекратить войну.

Ранее Лавров заявил, что переговоры с Украиной невозможны. Взамен российский министр ждет предложения от стран Запада. Но, по его словам, никому ему их не предлагал.