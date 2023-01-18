Лавров признался, что Запад не предлагал ему никаких мирных переговоров

Опубликовано: 18.01.2023 12:05 , Обновлено: 19.01.2023

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что переговоры с Украиной невозможны. Взамен российский министр ждет предложения от стран Запада. Но, по его словам, никому ему их не предлагал.

«Речи о переговорах с Зеленским быть не может», — цитирует Лаврова РИА Новости.

По мнению главы МИД, украинский президент «выдвигает несуразные мирные инициативы».

При этом Лавров заявил, что РФ готова рассмотреть «любые серьезные предложения Запада» по переговорам. Однако признался, что их пока не поступало.

Таким образом, глава МИД России фактически подтвердил, что от мирных переговоров в формате Россия-Украина отказывается именно Москва.