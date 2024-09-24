США решили перебросить дополнительные силы на Ближний Восток на фоне обострения конфликта Изриля с «Хезболлой»

Опубликовано: 24.09.2024 08:37 , Обновлено: 24.09.2024

Соединенные штаты Америки решили направить "небольшое количество дополнительных войск" на Ближний Восток в связи с эскалацией конфликта между Израилем и шиитской военизированной группировкой "Хезболла" в Ливане. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагона, однако точное число военных, направленных в регион и задачи, поставленные перед ними, ведомство не уточнило.

Официальный представитель Пентагона, генерал-майор ВВС Патрик Райдер назвал данный шаг “мерой предосторожности”, сообщило агентство Reuters.

Что же до реакции Администрации президента США Джо Байдена на объявленную ЦАХАЛом “упреждающую наступательную операцию”, развёрнутую накануне в Ливане, то в понедельник, 24 сентября, в ходе встречи с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном в Белом доме он заявил, что США сейчас “стремятся снизить региональную напряженность”. По его словам, масштабные авиаудары Израиля по Ливану и ответные ракетные атаки “Хезболлы” “усилили угрозу полномасштабной войны”, передало агентство Anadolu.

“Моя команда находится в постоянном контакте со своими коллегами, и мы работаем над деэскалацией ситуации таким образом, чтобы люди могли безопасно вернуться домой”, — заявил Байден.

Ранее власти США неоднократно призывали стороны к разрешению кризиса на границе Израиля и Ливана дипломатическим путем. Этот призыв, в частности, озвучивал министр обороны США Ллойд Остин в своих ежедневных телефонных переговорах с израильским коллегой Йоавом Галлантом. При этом Остин настаивал на том, что “никакие внешние игроки не должны вмешиваться в конфликт”.

“Госсекретарь ясно дал понять, что США по-прежнему готовы защищать американские силы и персонал и полны решимости не допустить, чтобы любые региональные субъекты использовали ситуацию в своих интересах или расширили конфликт”, — говорится в недавнем заявлении Пентагона.

На пресс-конференции Патрик Райдер заявил, что у США есть все “возможности защитить свои силы в случае нападения”. К ним он, в частности, отнёс ударную группу авианосца “Авраам Линкольн”, истребительную авиацию и средства противовоздушной обороны.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 23 сентября начала “упреждающую наступательную операцию” и обрушила сотни ракет на юг Ливана. Как заявили в ЦАХАЛ, целью широкомасштабных авиаударов стала военная инфраструктура шиитской военизированной группировки “Хезболла”. Ожидая ответа от боевиков, правительство Израиля также заблаговременно объявило о введении “особого положения в сфере гражданской обороны” по всей территории страны. Тот не заставил себя ждать: из Ливана по Израилю за минувшие сутки было выпущено более 200 ракет.

Израиль поразил 1600 целей «Хезболлы» в Ливане и перешёл на «особое положение» в ожидании ответа