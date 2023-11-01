США отправили в Израиль своих коммандос

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Опубликовано: 01.11.2023 11:02 , Обновлено: 01.11.2023

Американские коммандос (спецназовцы) прибыли в Израиль и уже помогают искать более 200 заложников, захваченных во время атаки ХАМАСа 7 октября, сообщил во вторник высокопоставленный представитель Пентагона по политике специальных операций, передает The News York Times.

“Мы активно помогаем израильтянам делать ряд вещей”, - подтвердил помощник министра обороны Кристофер П. Майер эту информацию на конференции по специальным операциям в Вашингтоне. По его словам, главная задача американских коммандос в Израиле - помочь Израилю “идентифицировать заложников, включая американских”.

Мистер Майер отказался сообщить, сколько представителей сил специальных операций США в настоящее время находится в Израиле. Но другие официальные лица США говорят, что Министерство обороны направило в последние дни несколько десятков спецназовцев в дополнение к небольшой группе, которая была в Израиле 7 октября и проводила ранее запланированные тренировки.

Американские чиновники, которые согласились поговорить с NY Times на условиях анонимности, заявили, что силам специальных операций США не поручены какие-либо боевые функции в Израиле, но они обсуждают со своими израильскими коллегами, “что в дальнейшем будет очень сложной борьбой”.

Ранее Телеграф сообщил, что десятки людей погибли в результате израильского воздушного налета на лагерь беженцев Джабалия на севере Газы, утверждают представители медицинских властей, контролируемых ХАМАС.

«Сопутствующий ущерб» — Израиль попробовал объяснить свой авиаудар по лагерю беженцев в Газе. Международная реакция