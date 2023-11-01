"Сопутствующий ущерб" - Израиль попробовал объяснить свой авиаудар по лагерю беженцев в Газе. Международная реакция

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Опубликовано: 01.11.2023 07:35 , Обновлено: 26.02.2025

Десятки людей погибли в результате израильского воздушного налета на лагерь беженцев Джабалия на севере Газы, утверждают представители медицинских властей, контролируемых ХАМАС.

“Погибло более 50 человек”, - сообщил “Аль-Джазире” доктор Атеф аль-Калут, директор индонезийской больницы. Он заявил, что его клиника пока не в состоянии сообщить общее число пострадавших, поскольку она все еще ведет подсчет пострадавших.

По словам очевидцев и медиков в анклаве, израильский удар по этому району нанес катастрофический ущерб.

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В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о причинах решения израильских военных нанести удар по лагерю беженцев Джабалия на севере Газы.

Пресс-секретарь подполковник. Джонатан Конрикус заявил на брифинге во вторник, 31 октября, вечером, что Израиль нанес удар по лагерю, чтобы ликвидировать командующего террористами ХАМАСа Ибрагима Биари, который сыграл “ключевую роль в планировании и осуществлении нападения 7 октября”.

“Он активно координировал, организовывал и руководил боевыми действиями против ЦАХАЛа, почему и стал мишенью”, - сказал Конрикус.

Представитель ЦАХАЛа заявил, что деятельность Биари началась еще до 2004 года, когда он “руководил” нападением в Ашдоде, приведшим к убийству 13 израильтян.

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По его словам, в результате удара были уничтожены десятки боевиков ХАМАСа - из-за удара обрушились подземные туннели под лагерем беженцев, рассказал Конрикус, добавив, что ЦАХАЛ все еще работает над подсчётами точного числа жертв.

“Я понимаю, что это также является причиной того, что поступает много сообщений о сопутствующем ущербе и жертвах среди мирного населения. Мы также изучаем эти вопросы”, - заявил Конрикус.

Пресс-секретарь заявил, что ЦАХАЛ понимал и учел все факторы при нанесении удара, “включая возможность того, что пострадают некомбатанты”. Он уточнил, что военные уведомили гражданских лиц о необходимости покинуть этот район посредством распространения листовок, сообщений в социальных сетях и радиопередач.

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“Я хочу подчеркнуть, что удар был нанесен по военной цели, имеющей значительное военное значение для поля боя и для того, чтобы мы могли достичь наших военных целей.”, - сказал Конрикус.

Международная реакция

Израиль начал наступление на сектор газа после того, как террористы из ХАМАСа управляющие Газой, совершили разрушительное нападение на юг Израиля, в результате которого, по данным израильских властей, погибли по меньшей мере 1400 человек, большинство из которых были гражданскими лицами.

Удар по лагерю беженцев на севере Газы осудили гуманитарные организации и многие страны. Боливия заявила о разрыве отношений с Израилем. Саудовская Аравия осудила удар по мирным жителям.

А США попросили Израиль соблюдать международное гуманитарное право. Об этом 31 октября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Израиля Исааком Герцогом, сообщил Госдепартамент США.

Блинкен также заявил, что “право Израиля на самооборону” должно включать “возможные меры предосторожности… для минимизации вреда гражданским лицам”, согласно краткому оглашению призыва во вторник.

В свою очередь, соседний Египет во вторник осудил израильские удары по лагерю Джабалия “в самых решительных выражениях”, предупредив о “последствиях продолжения этих неизбирательных нападений, направленных против беззащитных гражданских лиц”.

Тем временем, США и Израиль рассматривают возможность создания многонациональных сил, которые могли бы включать американские, британские и французские войска в секторе Газа, в случае, если израильским силам удастся вытеснить ХАМАС.

Сообщается, что официальные лица США и Израиля также обсуждали второй вариант, предусматривающий создание миротворческих сил, или третий вариант, при котором сектор Газа будет поставлен под временный надзор ООН.