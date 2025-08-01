США отправили две ядерные подлодки в ответ на "крайне провокационные" слова Медведева

Опубликовано: 01.08.2025 21:39 , Обновлено: 02.08.2025

Президент США Дональд Трамп в сообщении на платформе Truth Social заявил, что в ответ на «крайне провокационные» заявления бывшего президента России Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «соответствующих регионах». Он подчеркнул, что эта мера носит превентивный характер и призвана подчеркнуть серьёзность ситуации.

«В связи с крайне провокационными заявлениями бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне занимающего пост заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, я отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в соответствующих регионах — на случай, если эти глупые и подстрекательские слова окажутся не просто словами», — написал Трамп.

Дональд Трамп также выразил свое разочарование по поводу войны, которую Россия продолжает в Украине.

“Мне только что сообщили, что почти 20 000 российских солдат погибли в этом месяце в нелепой войне с Украиной. С начала года Россия потеряла 112 500 солдат. Это очень много ненужных смертей! Однако Украина также сильно пострадала. С 1 января 2025 года они потеряли около 8000 солдат, и это число не включает пропавших без вести. Украина также потеряла мирных жителей, но в меньшем количестве, из-за российских ракет, которые падают на Киев и другие населенные пункты Украины. Это война, которой никогда не должно было случиться — это война Байдена, а не “ТРАМПА”. Я здесь только для того, чтобы посмотреть, смогу ли я остановить это!”, - написал глава США .

Решение Трампа было сделано на фоне обостряющейся словесной перепалки с Медведевым, которого президент США назвал “бывшим президентом-неудачником”, написав в социальной сети Truth, что ему следует “следить за своими словами” и что он “вступает на очень опасную территорию”.

“Россия и США почти не ведут совместных дел. Давайте оставим все как есть и скажем Медведеву, бывшему президенту-неудачнику России, который все еще считает себя президентом, следить за своими словами. Он вступает на очень опасную территорию!” - написала днём ранее Трамп.

Ранее Telegraf.news писал, что Медведев обвинил главу Белого дома в том, что тот «играет с Россией в игру ультиматумов».

«50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия — это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо!» — написал на днях Медведев на своей страничке в соцсети Х.

«Вступает на очень опасную территорию» — Трамп передал «послание» Медведеву, чтобы тот «следил за своими словами»