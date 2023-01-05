США опровергли заявление России об уничтожении HIMARS в Украине

Опубликовано: 05.01.2023 10:50 , Обновлено: 05.01.2023

В Белом доме 4 января заявили, что у них нет подтверждения сообщениям из Москвы о том, что российские военные уничтожили поставленную США тяжелую артиллерийскую систему HIMARS в Украине.

Представитель национальной безопасности США Джон Кирби в беседе с журналистами заявил в среду: “Я видел заявления России о том, что они нанесли удар по системе HIMAR, и в ответ на это у нас нет информации, подтверждающей это сообщение”. Кирби добавил, что россияне ранее публиковали подобные сообщения, предполагая, что это часть дезинформационной кампании президента Владимира Путина, которая изображает более чем 10-месячное нападение России на Украину как оборонительную военную операцию.

“Давайте будем, просто, по-настоящему кристально чисты здесь. Это война России против Украины”, - сказал Кирби.

Представитель Белого дома заяивл, что администрация Байдена могла бы предоставить Украине дополнительные HIMARS. Администрация Байдена в сентябре 2022 года обязалась доставить в Украину по меньшей мере ещё 18 HIMARS, в дополнение к 16, которые, как известно, были в Украине в августе.

Напомним, что министерство обороны России во вторник заявило в отчете о ходе выполнения, что ракетные и воздушные удары, нанесенные на востоке Украины, уничтожили “две пусковые площадки для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства”.

Заявления Кремля последовали за разрушительной атакой на российскую военную базу на территории Макеевки, которую РФ оккупируовала на востоке Украины.

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