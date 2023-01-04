Россия «уничтожила» на 15 HIMARS больше, чем получил Киев

Опубликовано: 04.01.2023 09:57 , Обновлено: 04.01.2023

Россия заявляла о том, что «уничтожила» 35 украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Однако Киев получил от США всего 20 установок, заметило BBC.

Минобороны РФ с момента появления HIMARS у Украины неоднократно заявляло об уничтожении этих систем. В издании подсчитали, что, согласно официальным сводкам, российские военные «поразили» больше, чем у Киева вообще было.

Так, российское военное ведомство заявило, что «уничтожило» 24 HIMARS, а «поразило» или «подавило» еще 11 установок. При чем, иногда там утверждали о целых «взводах» или «батареях» РСЗО. В сумме в минобороны РФ назвали 35 установок.

Однако на начало 2023 года за все время США поставило Украине всего 20 HIMARS. В Белом доме и Киеве не раз заявляли, что Россия не смогла уничтожить ни одной.

К слову, в сентябре 2022 года в Министерстве обороны России в ежедневной сводке с фронта в Украине 1 сентября показали на карте, что уничтожили в Украине 44 американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. При этом тогда у Киева на вооружении их было 16. СМИ предположили, что в минобороны могли иметь в виду, что перехватили 44 ракеты, пущенных с HIMARS.

Кстати, летом украинские военныесоорудили в тылу своих позиций деревянные имитации HIMARS, тем самым введя в заблуждение армию РФ. Россияне тратили дорогостоящие крылатые ракеты «Калибр» большой дальности для поражения этих псевдоцелей. Об этом сообщило американское издание Washington Post со ссылкой на доказательства в виде фотографий.