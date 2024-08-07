Иран передумал нападать на Израиль? В США назвали возможную причину

Опубликовано: 07.08.2024 10:02 , Обновлено: 07.08.2024

Дипломатические усилия Соединенных Штатов по смягчению ответных мер Ирана за убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании, в котором Тегеран обвиняет Израиль, могут сработать, сообщили изданию The Washington Post представители Белого дома на условиях анонимности.

Одним из доводов, который мог повлиять, было то, что представители Ирана в частном порядке признали, что в комнате, где был убит главарь ХАМАСа была подложена бомба. Таким образом, из наглого авиаудара по столице Ирана дело превратилось почти во внутреннюю проблему страны. В связи с ней властям Ирана ещё предстоит разобраться, как это произошло и почему КСИР проморгала теракт.

Также на решение Ирана не наносить масштабный ответный удар возмездия могли повлиять действия США. “Иран ясно понимает, что Соединенные Штаты непоколебимы в защите наших интересов, наших партнёров и нашего народа. Мы перебросили значительное количество военных средств в регион, чтобы подчеркнуть этот принцип”, - заявил для The Post высокопоставленный представитель администрации Байдена на условиях анонимности.

Ранее Иран пригрозил “наказать” Израиль за это убийство, предупредив, что его ответ будет жестче, чем нападение 13-14 апреля, в то время как базирующаяся в Ливане террористическая группировка “Хезболла” пригрозила ответить на убийство Израилем высшего командующего Фуада Шукра в Бейруте, что вызвало опасения о начале региональной войны.

В свою очередь, власти Израиля заявили о готовности к нападению и даже обсуждали возможность превентивных ударов по противникам.