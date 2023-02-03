США не предлагали России забрать 20% территории Украины — Песков

Опубликовано: 03.02.2023 12:52 , Обновлено: 03.02.2023

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает информацию СМИ о том, что США предлагали план с уступкой Украиной 20% территории в обмен на мир.

Он назвал такие заявления своим традиционным словом «утка», пишут российские СМИ 3 февраля. Представитель Кремля также утверждает, что Бернс не приезжал тайно в Москву в январе.

Информацию ранее опровергли и власти США в комментарии для Newsweek. Так, в Белом доме заявили, что информация является «неточной», а в ЦРУ назвали ее «абсолютной ложью».

Напомним, швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung 2 февраля написало, что глава ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Киев с предложением отдать России 20% территории в обмен на мир. По данным NZZ Украина, и Россия отказались от такого плана.