США предлагали Киеву сдать 20% территории в обмен на мир — NZZ

Опубликовано: 03.02.2023 08:14 , Обновлено: 03.02.2023

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ) 2 февраля написало, что глава ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Киев с предложением отдать России 20% территории в обмен на мир. Однако власти США это отрицают.

NZZ со ссылкой на независимых собеседников во власти Германии утверждает, что в середине января президент США Джо Байден поручил главе ЦРУ Уильяму Бернсу проверить готовность Украины и России к переговорам.

Бернс якобы озвучил Киеву предложение «мира в обмен на землю», а Москве — «землю в обмен на мир». Размер территории, о которой идет речь, якобы составлял около 20% площади Украины, примерно совпадающей с Донецкой и Луганской областями.

Собеседники изданиядобавили, что и Украина, и Россия отказались от «мирного плана».

В Белом доме и ЦРУ опровергли эту информацию. Так, заместитель представителя Совета национальной безопасности Белого дома Шон Девитт заявил, что сообщение NZZ является «неточным».

В то же время представитель ЦРУ сообщил Newsweek, что утверждение СМИ о том, что Бернс совершил тайную поездку в Москву в январе и что он выдвинул мирное предложение от имени Белого дома, является «абсолютно ложным».

Ранее Телеграф писал, что директор ЦРУ Уильям Бернс тайно тайно приезжал в Киев в конце прошлой недели, чтобы рассказать о предполагаемых военных планах России. Об этом сообщило The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве.