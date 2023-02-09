Лауреат Пулитцеровской премии обвинил Байдена в подрыве «Северных потоков»

Опубликовано: 09.02.2023 09:45 , Обновлено: 09.02.2023

Лауреат Пулитцеровской премии, известный американский журналист Сеймур Херш обвинил США, в том числе президента Джо Байдена, а также Норвегию во взрывах на «Северных потоках». Его слова мгновенно распространили российские СМИ. А что на это сказал Белый дом?

Большая статья Херша «Как Америка уничтожила газопровод «Северный поток» появилась на платформе для авторских публикаций Substack.

В ней журналист со ссылкой на один неназванный источник, «непосредственно знакомый с оперативным планированием» заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» летом 2022 года заложили американские водолазы под прикрытием учений НАТО, а активировали норвежцы.

При этом Херш утверждает, что решение о подрыве утверждал лично Джо Байден. А разработку диверсии якобы «заказал» советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В свою очередь Белый дом отверг обвинения, а госдепартамент США назвал публикацию «полной ложью и полной фикцией», передает RTVI. В министерстве иностранных дел Норвегии также ответили, что «эти утверждения являются ложными».

Отметим, что публикация появилась на Substack спустя час после регистрации самого аккаунта Seymour Hersh. Спустя недолгое время выдержки из статьи распространили российские СМИ.

Как написал историк Александр Фридман в своем телеграм-канале, «Херш – фигура легендарная и спорная. За ним тянется шлейф скандалов, а в последние годы он отметился рядом сомнительных заявлений. Херш убежден, что россияне не травили Сергея Скрипаля и не вмешивались в ход американских выборов. Еще до войны он нарекал на враждебное отношение к России в США. Ну и «вишенка на торте»: результаты своего нового расследования Херш представит в программе «60 минут» Ольги Скабеевой. Журналист наверняка знает, кто такая Скабеева, кому она служит и какой пропаганды ненависти она занимается. Но его это не смущает».

«Репутацию очень трудно заработать, но предельно легко потерять. И Сеймур Херш яркий пример тому», — подчеркнул он.

К слову, в 2015 году The Washington Post обвинял Херша в злоупотреблении анонимными источниками и нарушении профессиональных стандартов журналистики.