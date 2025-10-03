США накопили силы для вторжения в Венесуэлу - The Washington Examiner

Опубликовано: 03.10.2025 13:11 , Обновлено: 03.10.2025

США накопили достаточно военной силы, чтобы начать захват территории Венесуэлы в рамках борьбы с наркотрафиком. Такую информацию, ссылаясь на западных военных аналитиков, распространила американская газета Washington Examiner. Сам президент США Дональд Трамп заявил, что страна уже формально "вовлечена в вооруженный конфликт" с местными наркокартелями.

По данным Washington Examiner, Вооруженные силы США полностью готовы к потенциальным военным операциям на территории Венесуэлы. По словам источников издания, накопленных в регионе военных сил “уже достаточно для захвата и удержания ключевых стратегических объектов”, таких как морские порты и аэродромы. Их захвата, по оценке военных аналитиков, будет достаточно для поддержания “устойчивого военного присутствия” США в Венесуэле.

По данным американских изданий, к берегам Венесуэлы Вашингтон уже стянул свои авианосные ударные группы, истребители F-35, а также направил туда подводную лодку и 22-й экспедиционный отряд морской пехоты численностью порядка 2000 солдат.

В свою очередь газета The New York Times накануне сообщила об уведомлении Белого дома американскому Конгрессу, в котором Трамп объявил, что США “вовлечены в формальный вооруженный конфликт” с наркокартелями. Тем самым американский президент, по сути, санкционировал удары по предполагаемым контрабандистам, которых он приравнял к “незаконными боевикам”.

В уведомлении Конгрессу также оправдывался недавний инцидент у берегов Венесуэлы. 15 сентября силы специального назначения США нанесли удар по катеру, предположительно, местных наркоторговцев. В результате были убиты все три человека, находившиеся на борту, а в Вашингтоне назвали экипаж «незаконными комбатантами», как если бы они были солдатами на поле боя.

Американские юристы назвали нынешнее решение Трампа официально объявить свою кампанию против наркокартелей “активным вооруженным конфликтом” поводом “закрепить свои претензии на чрезвычайные полномочия военного времени”.

В комментарии для The New York Times отставной судья-адвокат Джеффри С. Корн, ранее занимавший должность старшего советника армии по вопросам военного права, назвал подобные действия Трампа “злоупотреблением” президентскими полномочиями, которое, по его мнению, “выходит за рамки правовых норм”.

Однако в Белом доме, судя по всему, придерживаются иного мнения. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что Трамп действовал “в соответствии с законами вооруженного конфликта” в попытках защитить США “от тех, кто пытается доставить смертельный яд на наши берега”.

“Он выполняет свое обещание взяться за дело с картелями и устранить эти угрозы национальной безопасности, связанные с убийствами большего количества американцев”, — прокомментировала решение Трампа Келли.

Администрация Трампа последовательно называет удары по судам наркоторговцев “самообороной” и санкционирует их убийства вместо законного ареста, подчёркивая, что убитые преступники занимались контрабандой для признанных террористическими наркокартелей. Для этого в Белом доме использовали термин “немеждународного вооруженного конфликта”, который обозначает войну с негосударственным субъектом.

Стоит отметить, что сам Конгресс США формально не санкционировал применение какой-либо военной силы против картелей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство иностранных дел Беларуси 27 августа выступило с официальным заявление в поддержку Венесуэлы, после того, как руководство этой страны пожаловалось в ООН на переброску кораблей ВМС США в Карибское море. Каракас усмотрел в развертывании американских сил “угрозу миру в Латинской Америке”.

МИД Беларуси осудил «агрессивные действия» в Карибском море после развертывания там ВМС США