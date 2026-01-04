США начали переброску в Европу "Ночных охотников". Новая цель после Венесуэлы?

Опубликовано: 04.01.2026 14:38 , Обновлено: 04.03.2026

Сразу несколько источников сообщили, что после Нового года несколько тяжелых стратегических транспортных самолетов C-17A Globemaster III и самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker ВВС США совершили трансатлантические перелеты из США на различные авиабазы в Европе. В том числе и в Великобритании.

Известно, что как минимум один из самолетов C-17A вылетел из Форт-Кэмпбелла, расположенного в штате Кентукки, где базируется 160-й полк специальной авиации (SOAR) — «Ночные охотники». Это подразделение было создано сразу после провала американской спасательной операции в Иране в 1980 году и специализируется на миссиях поддержки знаменитых Delta Force.

Скорее всего именно “Ночные охотники” участвовали в операции, которая привела к захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По меньшей мере два самолета C-17A уже приземлились в Германии на авиабазе Рамштайн, еще несколько прибыли в Великобританию.

В последний раз подобные масштабные логистические перелеты наблюдались во время прошлогодних ударов по Ирану. На этот раз, помимо масштабов передвижения, особое внимание привлекает тот факт, что полеты осуществлялись с базы полка специальной авиации.

Вполне вероятно, что Дональд Трамп намерен выполнить свое обещание и нанести удары по территории Ирана.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth ещё до спецоперации в Венесуэле, что может отдать приказ прийти на помощь протестующим против резкого снижения уровня жизни жителям Ирана.

«Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычной практикой, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы готовы к действиям и находимся в полной боевой готовности», — написал глава Белого дома.

Тем не менее на пресс-конференции по итогам захвата Николаса Мадуро, Дональд Трамп чаще говорил о ближайшей в США стране - Кубе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его беспокоит судьба Кубы, которая находится недалеко от США. Он назвал ее “страдающей страной”. “Мы хотим помочь ее народу. Думаю, Куба станет темой наших переговоров” , - заявил на пресс-конференции президент США.

Следующая Куба? Трамп анонсировал «переговоры»