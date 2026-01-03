Следующая Куба? Трамп анонсировал "переговоры"

Опубликовано: 03.01.2026 21:00 , Обновлено: 03.01.2026

Президент США Дональд Трамп заявил, что его беспокоит судьба Кубы, которая находится недалеко от США. Он назвал ее "страдающей страной".

“Мы хотим помочь ее народу. Думаю, Куба станет темой наших переговоров” , - заявил на пресс-конференции президент США.

По его словам, эта страна станет одной из приоритетных в ближайшее время во внешней политике Вашингтона. «Думаю, мы обязательно поговорим о Кубе, — сказал он. В том смысле, что мы хотим помочь народу Кубы, и это очень похоже».

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио уточнил мысль своего начальника, прямо сказав, что кубинские власти должны воспринимать действия США в Венесуэле как угрозу или предупреждение.

«Когда президент говорит, к его словам следует относиться серьезно, — сказал он. — Если бы я жил в Гаване и был в правительстве, я бы, по меньшей мере, был обеспокоен».

Ранее Гавана осудила то, что она назвала «преступным» нападением США на Венесуэлу, и призывала международное сообщество к реакции. Президент Кубы обвинил Соединенные Штаты в “государственном терроризме”.

Тем временем сенатор США Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины) опубликовала в соцсети X призыв: «Свободу Кубе».

Ветеран-сенатор и сторонник жесткой внешней политики приветствовал операцию США в Венесуэле, утверждая, что в интересах США «восстановить справедливость» в Венесуэле и разобраться с наркохалифатом у себя под боком.

«С захватом Мадуро наркохалифат движется к краху. Свободу Кубе», — написал Грэм.

У США на острове Куба есть база, что потенциально может упростить военные операции. В кубинской провинции Гуантанамо с 1903 года базируется американский гарнизон «Гуантанамо» (GTMO).

База была создана по договору аренды на бессрочной основе с правительством Кубы после Испано-американской войны. Контингент базы включает военнослужащих ВМС США, подразделения морской пехоты, технический и гражданский персонал (около 6-7 тыс. человек в разное время).

Правительство Кубы с 1959 года считает присутствие базы на своей территории незаконным и требует её возвращения.