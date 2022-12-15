США могут поставить Украине «умные бомбы» — WP

Опубликовано: 15.12.2022 11:16 , Обновлено: 15.12.2022

Власти США обсуждают возможность передать Украине передовое электронное оборудование, которое может преобразовывать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы». Об этом сообщил The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По их словам, с помощью «умных бомб» украинские военные могут с высокой степенью точности поражать российские военные позиции.

Комплекты включают в себя устройства для повышения точности и могут быть прикреплены болтами к различным видам оружия, создавая то, что Пентагон называет Joint Direct Attack Munition или JDAM.

[info_b]Joint Direct Attack Munition (JDAM) — комплект оборудования на основе технологии GPS, превращающий простые свободнопадающие бомбы во всепогодные корректируемые («умные») боеприпасы.[/info_b]

Пока неизвестно, одобрил ли президент США Джо Байден или кто-либо из его главных советников по национальной безопасности предложенную передачу JDAM Украине.

Кстати, по последним данным, США предоставили Украине помощь на сумму около 20 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что в Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки подтвердили намерения отправить Украине системы противоракетной обороны Patriot. Об этом 13 декабря сообщила корреспондент Голоса Америки в Пентагоне Карла Бабб со ссылкой на анонимный источник в Пентагоне.