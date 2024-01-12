США и Великобритания нанесли удары по Йемену

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Опубликовано: 12.01.2024 08:50 , Обновлено: 12.01.2024

Боевые корабли и авиационные силы США и Великобритании в ночь на пятницу, 12 января, нанесли удары по военным объектам группировки хуситов в Йемене. Согласно заявлениям как американских и британских источников, так и самих хуситов, удары нанесли, прежде всего, по аэродромам, откуда, как полагает разведка союзников, запускались ракеты и дроны, а также по складам оружия и радарам.

США и силы коалиции «выполнили преднамеренные удары по более чем 60 целям в 16 поддерживаемых Ираном местах боевиков-хуситов, включая командные и контрольные узлы, склады боеприпасов, пусковые системы, производственные объекты, и радиолокационные системы ПВО», сообщили в Guardian со ссылкой на командование Военно-воздушных сил США. И уточнили, что «было использовано более 100 высокоточных боеприпасов различных типов.

По информации агентства Reuters, в администрации США, удары нанесли самолеты, корабли и подводная лодка. CNN сообщила со ссылкой на анонимного представителя властей США, что применялись в том числе и крылатые ракеты Tomahawk.

Представители йеменских хуситов назвали несколько объектов, по которым США и Британия нанесли удары. Телекомпания CNN свела эти объекты в короткий список. В него вошли:

Военная база Кахлан в провинции Саада

Авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны

Район аэропорта города Худайда на Красном море

Аэропорт города Таиз и другие объекты в провинции Таиз в юго-западном углу Йемена

Аэродром города Аббс.

Британские Королевские воздушные силы объявили, что их самолеты нанесли удары по двум целям, и одной из них был аэродром возле Аббса. По данным разведки, с него хуситы запускали крылатые ракеты и дроны.

Второй целью, как сообщили, был комплекс в Бани, с которого, по данным разведки, запускались разведывательные и ударные дроны.

В пресс-релизе воздушных сил Британии сообщили, что в налете на Йемен участвовали четыре их самолета Typhoon, которые долетели с базы на Кипре с дозаправкой в воздухе. Удары они нанесли бомбами Paveway IV со спутниковым и лазерным наведением.

Причина атаки

Сразу после ударов с заявлениями выступили одновременно президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Байден [link href=“https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/01/11/statement-from-president-joe-biden-on-coalition-strikes-in-houthi-controlled-areas-in-yemen/#:~:text=Today%2C%20at%20my%20direction%2C%20U.S.,the%20world” s%20most%20vital%20waterways.”] заявил [/link], что это был ответ на атаки хуситов на торговые суда в Красном море, и что США с союзниками без колебаний нанесут новые удары, если они понадобятся.

«Эти удары являются прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, включая использование противокорабельных баллистических ракет для впервые в истории. Эти нападения поставили под угрозу персонал США, гражданских моряков и наших партнеров, поставили под угрозу торговлю и свободу судоходства. В результате 27 нападений на международное коммерческое судоходство пострадали более 50 стран. Экипажи из более чем 20 стран подверглись угрозам или были взяты в заложники в результате актов пиратства. Более 2000 судов были вынуждены отклониться на тысячи миль. А 9 января хуситы предприняли самую крупную на сегодняшний день атаку, направленную непосредственно против американских кораблей», – сказал Байден.

Риши Сунак заявил, что с точки зрения Британии удар по хуситам был самообороной.

«В последние месяцы хуситское ополчение провело несколько опасных и дестабилизирующих ситуацию атак на торговое судоходство в Красном море, создав угрозу для британских и других иностранных судов, – сказал Сунак. – Поэтому мы вместе с Соединенными Штатами при невоенной поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна предприняли ограниченные, необходимые и соразмерные действия в порядке самообороны».

Британский премьер заверил, что британские корабли продолжат патрулировать Красное море в составе миссии Operation Prosperity Guardian, охраняя торговые суда, и призвал хуситов прекратить нападения на них.

В заявлении США и Британии, а также Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии и Южной Кореи, говорится, что удар по военным объектам хуситов был нанесен в соответствии с неотъемлемым правом государств на индивидуальную и коллективную самооборону.

Согласно заявлению, удары были нанесены высокоточным оружием по тем средствам хуситов, при помощи которых они «угрожали мировой торговле и жизням иностранных моряков на одном из важнейших морских путей».

[info_b]Коалиция для защиты судоходства от хуситов была создана в декабре. Ее назвали Operation Prosperity Guardian – Операция «Хранитель процветания». В коалицию вошли 22 страны, но реальные средства против хуситов в виде кораблей на Красном море и авиации в регионе имеют только США и Британия. Позже прислать по одному фрегату пообещали еще Дания и Греция.[/info_b]

Что заявили хуситы

«Все причастные заплатят за это. Мы не прекратим атаки, пока вы не уйдете из региона, и мы не прекратим топтать вас, пока не увидим вас униженными. Йемен сейчас преподает Британии и Америке урок на море», – заявил член военного руководства хуситов генерал-майор Джахаф Абдулсалам.

Чуть позже Абдулсалам объявил, что хуситы нанесли ответные удары по кораблям США и Британии в Красном море. Подтверждений или опровержений со стороны союзников к утру пятницы еще не было.

9 января хуситы попытались нанести удар по кораблям союзников в Красном море, запустив сразу более 20 крылатых и баллистических ракет и беспилотников. Все они были сбиты американскими и британскими кораблями и самолетами.

Это был уже 27-й удар хуситов по военным кораблям и торговым судам с 19 ноября. После него Лондон и Вашингтон объявили, что не исключают возможность нанесения ответного удара.

Ранее Телеграф писал, что Соединенные Штаты в декабре объявили о развертывании многонациональных сил для защиты торговли в Красном море. Такое решение там приняли после серии нападений йеменских повстанцев-хуситов на корабли, вынудивших несколько судоходных компаний приостановить свою деятельность в этом регионе.

США объявили операцию против поддерживаемых Ираном пиратов-хуситов в Красном море