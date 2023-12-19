США объявили операцию против поддерживаемых Ираном пиратов-хуситов в Красном море

Опубликовано: 19.12.2023 08:57 , Обновлено: 19.12.2023

Соединенные Штаты объявили 18 декабря о развертывании многонациональных сил для защиты торговли в Красном море. Такое решение там приняли после серии нападений йеменских повстанцев-хуситов на корабли, вынудивших несколько судоходных компаний приостановить свою деятельность в этом регионе.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил в понедельник, что Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Сейшельские острова и Соединенное Королевство войдут в число стран, присоединяющихся к “многонациональной инициативе безопасности” из 10 государств.

“Страны, которые стремятся отстаивать основополагающий принцип свободы судоходства, должны объединиться, чтобы справиться с вызовом, брошенным этим негосударственным субъектом”, - говорится в заявлении Остина, описывающего нападения как проблему, которая “требует коллективных действий”.

Это заявление было сделано после того, как военно-морские силы США и Великобритании заявили в минувшие выходные, что их эсминцы сбили в общей сложности 15 беспилотников на этом водном пути. Поддерживаемые Ираном хуситы усилили удары беспилотниками и ракетами по судам на ключевых морских путях с начала войны в Газе, нацеливаясь на суда, предположительно имеющие связи с Израилем или израильтянами.

Остин в понедельник заявил, что созовет встречу с другими министрами обороны Ближнего Востока для обсуждения нападений. “Я хотел бы напомнить вам, что это проблема не только США, это международная проблема, и она заслуживает международного ответа”, - сказал он. Также глава Пентагона потребовал, чтобы Иран прекратил свою поддержку нападений хуситов на корабли в Красном море.

Однако повстанческая группировка заявила в понедельник, что атаковала принадлежащие Норвегии Swan Atlantic и MSC Clara с помощью беспилотников в знак солидарности с палестинцами в Газе.

В свою очередь, владелец Swan Atlantic, норвежская компания Inventor Chemical Tankers, заявила, что судно не имело связи с Израилем и управлялось сингапурской фирмой.

Мохаммед аль-Бухаити, высокопоставленный чиновник и пресс-секретарь хуситов, ранее в понедельник [link href=“https://www.aljazeera.com/news/2023/12/19/us-announces-10-nation-force-to-counter-houthi-attacks-in-red-sea” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link] “Аль-Джазире”, что группировка будет противостоять любой коалиции во главе с США в Красном море.

К понедельнику по меньшей мере 12 судоходных компаний, включая итало-швейцарский гигант Mediterranean Shipping Company, французскую CMA CGM и датскую AP Moller-Maersk, приостановили транзит через Красное море из соображений безопасности.

Британский нефтяной гигант BP в понедельник стал последней фирмой, объявившей, что будет избегать этих вод.

Нападения хуситов фактически перенаправили значительную часть мировой торговли, вынудив грузовые компании совершать рейсы вокруг Африки, что привело к увеличению затрат и задержкам поставок энергоносителей, продовольствия и потребительских товаров.

Около 12% мировой торговли проходит через Красное море, которое соединяется со Средиземным морем через Суэцкий канал, включая 30% контейнерных перевозок.

“Все, от стоимости бензина на заправке до наличия новейших электронных устройств, во многом зависит от безопасности узкого водного пролива шириной всего 20 миль между Джибути и Йеменом: Баб-эль-Мандебского пролива. Хуситы обстреливают суда на этом водном пути”, - пояснило издание The Guardian важность прохода через красное море .