США и Украина согласовали условия сделки по критически важным минералам - Reuters

Опубликовано: 26.02.2025 07:56 , Обновлено: 26.02.2025

США и Украина согласовали условия проекта соглашения о поставках полезных ископаемых в обмен на поддержку Белого дома. Об этом, ссылаясь на собственные неназванные источники вечером 25 февраля сообщило агентство Reuters. Тем временем президент США Дональд Трамп в этот же день заявил о запланированном визите украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон.

Источник Reuters, знакомый с содержанием проекта соглашения, рассказал на условиях анонимности, что в документе не прописаны какие-либо конкретные гарантии безопасности со стороны США, равно как и строгие условия продолжения поставок американского оружия. По его словам, в проекте соглашения лишь говорится, что Соединенные Штаты остаются привержены Украины как “свободной, суверенной и безопасной” страны.

Один из источников издания, знакомых с сделкой, сообщил, что будущие поставки оружия все еще обсуждаются Вашингтоном и Киевом. Между тем, сам Трамп 25 февраля, общаясь с американскими журналистами в Овальном кабинете, заявил, что Владимир Зеленский планирует уже в эту пятницу, 28 февраля, приехать в Вашингтон для подписания соглашения о совместной разработке украинских природных месторождений. Трам описал обсуждаемый проект как “очень большое соглашение”.

“Я слышал, что Зеленский приедет в пятницу. Конечно, я не против, если он захочет. И он хотел бы подписать его (соглашение о редкоземельных металлах - прим.ред.) вместе со мной”, - заявил Трамп журналистам.

По данным BBC, источники в украинском правительстве также подтвердили, что Киев согласился подписать договор с США после того, как Вашингтон согласился убрать из него часть самых жестких и неприемлемых для Киева положений.

Ждать ли миротворцев в Украине?

Тем временем президент США также заявил о необходимости присутствия миротворческих войск в той или иной форме, когда будет достигнуто соглашение о прекращении войны с Россией. Впрочем, до сих пор Москва категорически отказывалась принимать какое-либо развертывание сил НАТО на украинских территориях.

Некоторые европейские страны уже заявили о своей готовности отправить миротворческие силы в Украину. И несмотря на то, что Трамп заявлял 24 февраля, что Москва этих миротворцев примет, в Кремле эти заявления не подтвердили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого попросили прокомментировать заявление Трампа, завил, что ранее позицию Москвы по данному вопросу чётко озвучил глава МИД Сергей Лавров. Тот после недавней встречи представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде назвал “неприемлемым” появление иностранного контингента из стран НАТО в Украине.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на этой неделе стало известно о том, что Европейский союз также предложил властям Украины сделку по “критически важным материалам”. Об этом заявил еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне, подчеркнув, что речь идёт о предложении “взаимовыгодного партнерства”.

ЕС тоже предложил Киеву сделку по украинским природным ресурсам. Что хотят?