США и Россия обменялись заключенными. Кто вышел на свободу?

Опубликовано: 10.04.2025 12:20 , Обновлено: 10.04.2025

Россия и США провели очередной обмен заключёнными в четверг, 10 апреля, в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal, назвав этот шаг очередным знаком "продолжающегося укрепления доверия" на фоне попыток договориться о заключении соглашения о прекращении войны в Украине.

По данным The Wall Street Journal, российская сторона выпустила на свободу Ксению Карелину, гражданку России и США, которую в августе 2024 года обвинили в госизмене и приговорили к 12 годам колонии общего режима. Поводом для обвинения стал благотворительный перевод на сумму чуть менее 100 долларов, который девушка сделала в пользу одной из украинских организаций, занимающихся закупкой медицинских средств, экипировки и боеприпасов для ВСУ.

В свою очередь Вашингтон, по информации издания, выпустил на свободу Артура Петрова. У него также двойное гражданство - России и Германии. В американскую тюрьму он угодил после обвинения в контрабанде и “нарушении экспортного контроля и отмывании денег” за закупки американской микроэлектроники, подпадающей под экспортный контроль. Мужчину арестовали в августе 2023 года на Кипре по запросу американских служб и экстрадировали в США.

Переговоры в Абу-Даби велись при участии директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и высокопоставленного сотрудника российской разведки, чьё имя американские и российские СМИ не называют.

Адвокат Карелиной Михаил Мушаилов подтвердил российскому агентству РБК, что девушка уже освобождена и даже смогла связаться с родителями в аэропорту Абу-Даби.

Кстати, параллельно с этим в турецком Стамбуле сегодня начался новый раунд российско-американских переговоров по вопросу украинского кризиса. Российскую сторону на переговорах представил посол Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года из белорусских тюрем также выпустили двух граждан США - гражданки США Анастасии Нуфер и ещё одного американца, пожелавшего остаться неизвестным.

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