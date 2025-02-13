«Не единственная просьба» - В Администрации Лукашенко рассказали об освобождении американца из белорусской тюрьмы

Опубликовано: 13.02.2025 13:56 , Обновлено: 13.02.2025

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт 13 февраля прокомментировала освобождение ещё одного гражданина США из белорусской тюрьмы, о котором накануне сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.

По словам Эйсмонт, это была “не единственная такая просьба”, поступившая официальному Минску от новой администрации Белого дома.

“Такие просьбы поступали и поступают. Мы предпочитаем в этих вопросах конфиденциальность”, - заявила Эйсмонт в комментарии российскому агентству ТАСС.

Что предложили Минску американские власти взамен на выдачу из тюрем своих граждан, пресс-секретарь Лукашенко не уточнила, отослав журналистов за деталями сделки в Госдепартамент США и собственно Белый дом. Там о каких-либо ответных услугах Минску также не сообщали, а заместитель помощника госсекретаря по Восточной Европе Крис Смит, который лично приезжал за освобождённым американцем в Беларусь, называл этот шаг “односторонним жестом доброй воли”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что за последнее время из белорусских тюрем выпустили уже двух граждан США, о которых публично рассказали американские власти. Так, 26 января стало известно об освобождении из белорусской тюрьмы гражданки США Анастасии Нуфер, а 12 февраля - ещё одного американца, пожелавшего остаться неизвестным.

Трамп договорился об освобождении ещё одного американца из белорусской тюрьмы — Госдеп