США и Германия поздравили Украину с "выдающейся победой"

Опубликовано: 12.11.2022 11:39 , Обновлено: 12.11.2022

Белый дом в субботу, 12 ноября, выступил с поздравлением Украины с "экстраординарной победой", как там назвали освобождение областного города Херсон от россиян, сообщает AFP.

“Действительно, похоже, что украинцы только что одержали выдающуюся победу, когда единственная региональная столица, захваченная Россией в этой войне, теперь вернулась под украинский флаг - и это весьма примечательно”, - сказал журналистам советник по национальной безопасности Джейк Салливан, сопровождавший президента Джо Байдена на саммит АСЕАН в Камбодже.

Салливан заявил, что отступление России будет иметь “более широкие стратегические последствия”, включая ослабление долгосрочной угрозы со стороны России другим городам юга Украины, таким как Одесса.

“Это важный момент, и это благодаря невероятному упорству и мастерству украинцев, подкрепленным неустанной и объединенной поддержкой Соединенных Штатов и наших союзников”, - не забыл похвалить и США Салливан.

А вот так сами жители Херсона до самой ночи праздновали освобождение города:

https://twitter.com/AAglush/status/1591346400784261122?t=3tnevlz0kOW8xplFOCICOg&s=19

Ранее украинцев поздравила и Германия. Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в своем твиттере написала, что даже собирается в Херсон, чтобы провести там свой отпуск.

“Долгожданная Победа Вооруженных Сил Украины - освобождение Херсона! Надеюсь, что свой отпуск летом 2023-го проведу на Херсонщине. Весь мир отдает достойный почет тем, кто мужественно защищает и освобождает родную землю. Вечная память павшим!”, - написала немецкий дипломат.

А вот в России отступление из Херсона вызвало бурю эмоций, но другого качества.

На российском канале НТВ, который принадлежит государственному экспортному монополисту “Газпрому”, ведущий одной из телепрограмм предложил «завалить хлебало эмоций” всем россиянам, кто недоволен и переживает из-за отступления ВС РФ из Херсона.

«Завалить хлебало» — Такой совет дали россиянам на НТВ