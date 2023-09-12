Спят на земле и недоедают? Польские военные пожаловались на условия на границе с Беларусью

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Опубликовано: 12.09.2023 09:49 , Обновлено: 12.09.2023

Польские СМИ сообщили, что когда министр обороны Польши Мариуш Блащак приказал подготовить крупную группировку у границы с Беларусью, оказалось что армия к этому не готова. Солдаты жалуются на еду и условия, в которых они живут.

В середине августа министр Блащак поручил главнокомандующему вооруженными силами генералу Веславу Кукуле подготовить армейскую группировку вблизи границы с Беларусью. Задача была настолько важной, что предполагалось задействовать целых 6000 солдат, и все должно было быть готово к началу сентября.

Однако с первых дней своего пребывания на границе с Беларусью военные стали присылать фотографии и информацию, которые указывают на то, что продвигаемый Варшавой лозунг “стоять стеной за польскую униформу” является скорее политическим заявлением, чем реальностью, сообщило издание Onet.pl.

«Сейчас мы находимся в Кольно тактической группой, присланной Министерством национальной обороны. Все СМИ хвастаются, как нам обеспечили хорошие условия, но, к сожалению, это не так. Еда ужасная, практически каждый тратит свои кровные каждый день на покупки в Бедронке”, - пишут солдаты, прикрепляя к переписке фотографии еды, которую им выдают в части.

“Мы не ужинали с 1 сентября. Пока едим консервы, потому что кухня не работает”, - пожаловался другой.

Это далеко не все проблемы, с которыми сталкиваются польские солдаты на местах вдоль границы с Беларусью.

“У нас нет прачечной, чтобы стирать униформу, которая при такой жаре и задачах пропитываеися потом после одного дня, и мы должны стирать ее вручную в ведрах и мисках, купленных самими. Прачечная находится на территории лагеря, но не подключена и не используется. Поэтому мы идем в город, где платим 20 зл за каждый килограмм белья”, – пишут они.

Есть и проблемы, связанные с проживанием. В настоящее время в Кольно находятся несколько сотен солдат. В социальных сетях с самого начала прибытия войск в район границы с Беларусью циркулируют фотографии, на которых многие солдаты спят на улице, некоторые прямо на земле.

Ранее Телеграф сообщил что согласно информации, предоставленной консорциумом ERBUD, эта компания получила контракт на строительство временных контейнерных военных городков на Подлясье. Вдоль границы с Беларусью.

Там поляки создают новую 1-я пехотную дивизию, в которой будут служить около 30 000 солдат. Для сравнения, это почти половина всей армии Беларуси, в которой служат, по последним данным около 65 тыс человек.

Как половина белорусской армии? Польша начала подготовку размещения новой дивизии на границе с Беларусью